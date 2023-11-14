مسؤولون سابقون في FTX يتعاونون لبناء منصة جديدة لتداول العملات الرقمية

تقوم مجموعة من التنفيذيين السابقين في شركة FTX، بعد عام من انهيار الشركة، بتأسيس منصة تداول عملات مشفرة جديدة تأتي كمحاولة لتصحيح الأخطاء التي أدت إلى فشل الشركة السابقة.

وفقا لتقرير صادر عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، كشف “كان سن”، المستشار العام السابق لشركة FTX، والموظفان السابقان “أرماني فيرانتي” و”كلير تشانغ” عن إطلاق منصة لتداول العملات الرقمية تسمى “Backpack”.

“تشانغ”، زوجة “فيرانتي”، كانت تعمل سابقا كنائب للسيد “سن”.

أسس “سن” شركة “Trek Labs” في دبي، والتي حصلت مؤخرا على ترخيص تشغيلي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة.

يشغل “فيرانتي” منصب الرئيس التنفيذي لشركة “Trek” في جزر فيرجن البريطانية، ويدير أيضا Backpack، وهي منصة لتصميم وإدارة محافظ العملات المشفرة.

كما تعمل “تشانغ” ضمن الفريق التنفيذي للشركة.

تعتزم “Backpack”، التي ستعمل تحت اسم شركة “Trek”، بيع حصة قدرها 10% للمستثمرين بقيمة 100 مليون دولار.

قام “فيرانتي”، الذي يعد المؤسس الشريك لشركة “Trek Labs”، بتعيين موظفين سابقين آخرين من FTX في مجالات الشؤون القانونية والامتثال، نظرا لمهاراتهم وخبراتهم.

كشفت “تشانغ” أنها تعمل بدون أجر لدعم الشركة، وتخطط لتغيير الأمور عندما تقوم Trek بجمع جولة التمويل.

أدلى “سن” بشهادته خلال المحاكمة الجنائية لـ “سام بانكمان فريد” المؤسس المدان والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.

حيث ذكر أنهم سيطبقون الدروس المستفادة من انهيار FTX لضمان أمان أموال المستخدمين في Backpack.

سيُسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بأصولهم في محافظ كريبتو ذاتية الحفظ، والتي لا يمكن للشركة الوصول إليها.

تم تصميم محافظ Backpack باستخدام تقنيات حسابية متعددة الأطراف، تتطلب موافقة عدة أطراف على المعاملات. تخطط البورصة لإطلاق نسختها التجريبية في وقت لاحق من هذا الشهر، ويمكن للعملاء التحقق من ممتلكاتهم في أي وقت، وفقا لمؤسسي الشركة.

على الرغم من الغموض حول كيفية استقبال مجتمع العملات المشفرة لـ “Backpack” بسبب علاقة مؤسسيها بـ FTX، أكد “سن” أنه لم يكن على علم بسوء تعامل “بانكمان” مع أموال العملاء.

استقال من منصبه عندما طلب منه “بانكمان” تقديم مبررات قانونية لوجود أموال FTX في Alameda Research، بعد كشف الانهيار عن فجوة بقيمة 9 مليار دولار ومحاولات “بانكمان” لجمع أموال طارئة من المستثمرين.

تعاون “سن” لاحقا مع الادعاء العام وساعد في التحقيق الذي أدى إلى محاكمة “بانكمان”.

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