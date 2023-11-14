تعرف على قصة خسارة هذا الرجل لما يقرب من مليون دولار من البيتكوين بعد عقد من الاحتفاظ به

اكتشف مستثمر في البيتكوين لفترة طويلة رفقة والده مؤخرا، أنهما قد تعرضا لسرقة ما يقارب 25 بيتكوين (بقيمة 919,000 دولار) في سبتمبر، وهي أموال كانت العائلة قد احتفظت بها في محفظة شخصية منذ عام 2012.

يأتي الآن مجتمع البيتكوين عبر الإنترنت لمساعدتهم، حيث يقترح الضحية مكافأة قدرها 23 بيتكوين لأي شخص يمكنه استرداد الأموال.

مفاتيح خاصة غير مؤمنة:

في مقطع فيديو نُشر يوم السبت من قِبل مستخدم لمنصة X يحمل الاسم المستعار @RMessit (المعروف أيضا باسم Rick)، ذكر فيه أن المفتاح الخاص لمحفظته البيتكوين تم الاحتفاظ به في مدير كلمات مرور مستضاف ذاتيا يُعرف باسم KeePass.

لم يكن بالإمكان فتح خزنة KeePass إلا عبر كلمة مرور أخرى، التي كان يعرفها الرجلان فقط.

ومع ذلك، كانت كلمة المرور هذه تحتوي على 30 بت فقط، وهي أقل بكثير وأقل أمان من المفتاح الخاص بالبيتكوين القياسي الذي يبلغ 256 بت.

على الرغم من عدم تأكده من كيفية الوصول إلى مفاتيحه الخاصة، يشتبه “ريك” في أن شخصا ما قد قام بالدخول إلى أجهزته ورآه وهو يدخل كلمة مرور KeePass.

وأكد أن الجهاز الذي تم حفظ المفتاح الخاص عليه كان متصل بالإنترنت.

أضاف “ريك”:

من المؤلم بشكل خاص أن أكتب هذا بعد أول رحلة لأبنائنا/أبنائي إلى السلفادور.

أصبحت السلفادور أول دولة تعتمد البيتكوين كعملة قانونية في عام 2021، وقد أطلقت مبادرات متنوعة لتشجيع التبني العام للبيتكوين كوسيلة للمعاملات.

حث “ريك” مستخدمي البيتكوين على شراء محفظة قوية للاحتفاظ بأموالهم في محفظة باردة.

تسمح المحافظ الحديثة لمستخدمي البيتكوين بتخزين العملات وإرسالها بأمان دون تعريض مفاتيحهم الخاصة للإنترنت، وبالتالي الحماية من القرصنة الإلكترونية.

لم تكن محافظ الأجهزة متوفرة في عام 2012، كما أن العبارات الأولية – قوائم قابلة للقراءة من قبل الإنسان وتتكون من 12 إلى 24 كلمة تُخزن البيانات الرئيسية بطريقة لا تُنسى – لم تكن متاحة أيضا.

تعقب العملات المسروقة:

يحرز مستخدمو البيتكوين بالفعل تقدما في تتبع السارق.

لاحظ أحد المستخدمين، أن المخترق كان يعيد استخدام عناوين البيتكوين الخاصة به وأن محاولاته لخلط العملات كانت ضعيفة نسبيا.

وأخبر أيضا أن المخترق قام بتحويل العملات الرقمية إلى أحد عناوينه من محفظة بينانس الساخنة بعد الاختراق.

نظرا لأن بينانس تتبع إجراءات “اعرف عميلك”، فقد طلب “ريك” من شركة بينانس ومؤسسها، “Changpeng Zhao”، المساعدة في تحديد هوية صاحب العنوان.

إذا تم استرداد البيتكوين، لا ينوي الضحية الاحتفاظ به.

اقترح الاحتفاظ بـ 1 BTC فقط لنفسه، وإرسال 1 BTC أخرى للأعمال الخيرية، والسماح للشخص الذي يجدها بالاحتفاظ بالباقي.

وقال:

إن استعادة حتى 1 بيتكوين ستجعلني سعيدا للغاية، لذا أعتقد أن هذا عرض معقول تماما. أرغب أيضا في أن تكون المكافأة كبيرة بما يكفي لتحفيز شخص ما على ملاحقة هؤلاء اللصوص.

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