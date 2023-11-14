’Crypto.com‘ تحصل على ترخيص لخدمات العملات المشفرة في دبي

تام شمس - الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 11:22 صباحاً - حصل كيان ’كريبتو دوتكوم‘ (Crypto.com) في دبي على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من قبل الجهة التنظيمية للمدينة، وينتظر حالياً الموافقة التشغيلية.

في بيانٍ صحفي صدر في 14 نوفمبر، قالت (Crypto.com) إنَّه بمجرَّد حصولها على الموافقة الكاملة من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، يمكن لشركتها المحلية (CRO DAX Middle East FZE) تقديم خدمات البورصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، إلى جانب خدمات الوسيط والتاجر والإقراض والاقتراض.

ومن جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة (Crypto.com)، كريس مارساليك، في بيانٍ بأنَّه يتطلَّع إلى العمل مع المنظمين للمساهمة في صناعة العملات المشفرة في دبي، مشيراً إلى أنَّ المدينة "سوقٌ رائدة في تصميم التنظيم الفعال".

في مارس 2022، حدَّدت البورصة دبي مركزاً لها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حصلت على ترخيص مؤقَّت من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في يونيو 2022، تَلَته رخصةٌ تحضيرية للحدِّ الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) في مارس من هذا العام.

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مع اتِّخاذ المنظمين في الولايات المتحدة إجراءاتٍ ضد شركات العملات المشفرة، أصبحت دبي وجهةً مرغوبة لشركات العملات المشفرة التي تسعى للحصول على الوضوح القانوني — حيث تتطلَّع العديدُ من الشركات إلى الولاية القضائية الصديقة للعملات المشفرة بصفتها مركزاً ناشئاً للأصول الرقمية في الشرق الأوسط.

وفي سياق مماثل، أفاد أليكس شهاد، المدير العام لشركة بينانس دبي، بأنَّه على عكس الولايات المتحدة، قدَّمت دبي والإمارات العربية المتحدة إطاراً تنظيمياً واضحاً لشركات العملات المشفرة لاتباعه، ما سهَّل على الشركات الكبيرة مثل بينانس إنشاءَ مقرٍّ دائم لها في المنطقة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره