بورصة ’CBOE‘ تطلق التداول بالهامش للعقود الآجلة للبيتكوين والإيثيريوم في يناير مع دعم 11 شركة

تام شمس - الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 11:22 صباحاً - أعلنت بورصة (Cboe Digital) يومَ 11 يناير 2024 موعداً لإطلاق التداول بالهامش للعقود الآجلة للبيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH)، حيث قالت في بيان إنَّ بورصة العملات المشفرة الأصلية وغرفة المقاصة ستكون أول بورصة في الولايات المتحدة تتيح التداول الفوري وتداول المشتقات بالرافعة المالية على منصة واحدة.

يزيد التداول بالهامش من كفاءة رأس المال عبر السماح للعملاء بتداول العقود الآجلة دون نشر ضمانات كاملة. كما أنَّ القدرة على تنفيذ التداول الفوري وتداول المشتقات على المنصة نفسها ستزيد من الكفاءة.

ومن جهته، قال رئيس بورصة ’سي بي أو إي ديجيتال‘، جون بالمر:

"نعتقد أنَّ المشتقات ستعزز السيولة الإضافية وفرص التحوط في العملات المشفرة، وتمثِّل الخطوة الحاسمة التالية في النمو المستمر لهذا السوق".

تتيح بورصة (Cboe Digital) التداول للأفراد والمؤسسات، حيث إنَّ إحدى عشرة شركة، بما فيها شركات العملات المشفرة والشركات المالية التقليدية، ستدعم الإمكانية الجديدة بمجرَّد إطلاقها. إذ تشمل هذه الشركات ’بي تو سي تو‘ (B2C2) و’بلوك فيلز‘ (BlockFills) و’كومبيرلاند دي آر دبليو‘ (Cumberland DRW) و’تالسو‘ (Talos) وغيرها.

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تلقَّت (Cboe Digital) موافقة على التداول بالهامش للعقود الآجلة من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في يونيو. في ذلك الوقت، أشادت مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة، كريستي جولدسميث روميرو، ببورصة (Cboe Digital) "للعمل ضمن معايير هيكل سوق العقود الآجلة التقليدية والإطار التنظيمي".

كما قالت البورصة إنَّها تخطط للتوسُّع في المنتجات التي يجري تسليمها فعلياً في نهاية المطاف، بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

والجدير بالذكر أنَّ الفائدة المفتوحة على العقود الآجلة للبيتكوين ارتفعت في بورصة شيكاغو التجارية (CME) المنافسة لبورصة سي بي إو إي ديجيتال؛ أصبحت بورصة بورصة شيكاغو التجارية ثاني أكبر بورصة للعقود الآجلة للبيتكوين بعد بينانس في أكتوبر، لتصل إلى مستوى قياسي في 3 نوفمبر.

في الوقت نفسه، تنتظر الصناعة قراراً من هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن 12 طلباً للموافقة على صناديق الاستثمارات المتداولة في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين. علماً أنَّ نافذة الموافقات لمدة ثمانية أيام بدأت في 9 نوفمبر.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره