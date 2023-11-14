العملات المشفرة ثاني أكثر الأصول الاستثمارية شعبية في فرنسا: استطلاع

تام شمس - الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 12:47 مساءً - العملات المشفرة ثاني أكثر أنواع الأصول الاستثمارية شيوعاً بين السكان الفرنسيين البالغين، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته الهيئة التنظيمية المالية الرئيسة في فرنسا، هيئة الأسواق المالية (Autorité des Marchés Financiers)، في 13 نوفمبر.

وفقاً للاستطلاع، يمتلك 9.4٪ من السكان الفرنسيين أصولاً مشفَّرة، وهي نسبة أقل بشكل طفيف فقط من نسبة أولئك الذين يمتلكون النوع الأكثر شيوعاً من الأصول الاستثمارية، وهي الصناديق العقارية (10.7٪). فيما يمتلك 2.8٪ آخرون من المستجيبين رموزاً غير قابلة للاستبدال (NFTs).

كما قاسَ الاستطلاعُ مجموعة "المستثمرين الجدد" الذين استثمروا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19 في مارس 2020. إذ تبيَّن أنَّ المستثمرين الجدد بشكل رئيسٍ من الرجال (64٪) وأصغر سناً بكثير من المستثمرين التقليديين، بمتوسط عمر 36 مقابل 51 عاماً. في هذه الفئة، يمتلك 54٪ من المستجيبين أصولاً مشفرة.

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أشار مؤلفو الاستطلاع أيضاً إلى أنَّ المستثمرين الأفراد الجدد لديهم "مستوى منخفض نسبياً من المعرفة المالية"، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى أصغر مجموعة تضم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً. فقد كانوا أكثر عرضة لتقديم إجابات غير صحيحة حول أساسيات استراتيجية الاستثمار من المستثمرين التقليديين.

أُجري الاستطلاع على 1056 مشاركاً في ربيع عام 2023، مع 40 مقابلة متعمقة حول احتياجاتهم ودوافعهم.

تسعى فرنسا بنشاط إلى أداء دورٍ قيادي في أوروبا في الاقتصاد الرقمي والابتكارات. ففي سبتمبر، كشفت مجموعة الاتصالات السلكية واللاسلكية المحلية ’إلياد‘ (Iliad) عن استثمار بقيمة 100 مليون يورو (106 ملايين دولار) لتمويل إنشاء ’مختبر التميُّز‘ (Excellence Lab) المخصص لبحوث الذكاء الاصطناعي في باريس. كما أنَّه في هذا الشهر، افتتح أول معهد من نوعه للأصول المشفرة في المنطقة التجارية خارج باريس.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره