معدِّنو البيتكوين يربحون 44 مليون دولار في يوم واحد ويسجلون أعلى مستوى سنوي على الإطلاق

تام شمس - الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 12:47 مساءً - سجَّل مجتمع تعدين البيتكوين (BTC) أعلى مستوى سنوي لأرباحه على الإطلاق (ATH) في 12 نوفمبر بعد أن جمع ما يزيد عن 44 مليون دولار في شكل مكافآت جماعية ورسوم معاملات.

تأتي الإيرادات من تعدين البيتكوين في المقام الأول من المكافآت لتأكيد معاملات البيتكوين وإنشاء كتل جديدة باستخدام معدَّات الكمبيوتر عالية التقنية المعروفة باسم منصَّات التعدين (Mining Rigs). علماً بأنَّ المعدِّنين يحصلون حالياً على 6.25 بيتكوين مقابل كل إنشاءٍ ناجحٍ للكتلة، بالإضافة إلى رسوم المعاملات.

في 12 نوفمبر، تجاوزت مكافآت تعدين البيتكوين اليومية 44 مليون دولار للمرة الأولى في عام 2023، وهو رقمٌ شوهد آخر مرة في أبريل 2022، وفقاً لبيانات من (blockchain.com).

الرسم البياني السنوي لإيرادات تعدين البيتكوين. المصدر: blockchain.com

بين أبريل 2022 ونوفمبر 2023، أسهمت عدَّة عوامل في انخفاض إيرادات معدِّني البيتكوين على مستوى العالم. إذ تشمل هذه العواملُ السوقَ الهابطة المطوَّلة، ومشاعرَ المستثمرين السلبية المرتبطة بعمليات الاحتيال وانهيار النظام البيئي، فضلاً عن اللوائح غير الودية التي تمنع المستثمرين من التعامل مع البيتكوين بحرية.

ومع ذلك، فقد شهد عام 2023 انعكاساً شاملاً للاتجاه، حيث تولَّى روادُ الأعمال في مجال العملات المشفرة زمامَ الأمور، وساعدوا في استعادة ثقة المستثمرين. ونتيجةً لارتفاع أسعار السوق، إلى جانب الاهتمام المتزايد بين الجماهير، شهد مجتمع التعدين زيادةً في الإيرادات لمدَّة عام.

سجَّلت شركة تعدين البيتكوين ’ماراثون ديجيتال هولدينغز‘ (Marathon Digital Holdings) ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 670٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 وسْطَ زيادةٍ بنحو خمسة أضعاف في إنتاج البيتكوين.

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إلى جانب شركات تعدين البيتكوين والمعدِّنين الأفراد، تشارك العديد من البلدان بنشاط في تأمين شبكة البيتكوين عن طريق التعدين.

ففي الآونة الأخيرة، أفادت كوينتيليغراف بأنَّ دولة بوتان الآسيوية غير الساحلية تعدِّن البيتكوين بنشاط باستخدام الطاقة الكهرومائية منذ أن كان سعر البيتكوين 5000 دولار في أبريل 2019.

بحسب ما ورد، استكشفت المملكةُ شراكاتٍ لتوسيع عمليات التعدين بشكل أكبر. ومن الجدير بالذكر أنَّها تتفاوض مع شركة التعدين المدرجة في بورصة ناسداك ’بيتدير، (Bitdeer) لتأمين 100 ميغاواط من الطاقة لمركز بيانات تعدين البيتكوين في بوتان. علماً بأنَّ هذه الشراكة من شأنها أن تزيد من قدرة شركة ’بيتدير‘ على التعدين بنحو 12٪.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره