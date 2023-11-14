بورصة ’Bitget‘ تتخلى عن خططها للحصول على ترخيص للعملات المشفرة في هونغ كونغ

تام شمس - الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 12:47 مساءً - تخلَّت منصَّةُ تداولِ العملات المشفرة ’بيت غيت‘ (Bitget) عن خططها للحصول على ترخيص منصة تداول الأصول الافتراضية (VATP) في هونغ كونغ، مشيرةً إلى اعتباراتٍ ترتبط بالأعمال والسوق.

أعلنت (Bitget) رسمياً في 13 نوفمبر أنَّ فرعَها في هونغ كونغ، (BitgetX)، الذي يمكن الوصول إليه عبر النطاق (BitgetX.hk)، سيتوقَّف عن العمل بحلول 13 ديسمبر 2023.

نظراً لأنَّ بورصة بيت غيت قرَّرت عدم التقدُّم بطلب للحصول على ترخيص منصة الأصول الافتراضية، فسيتعيَّن على الشركة الانسحابُ بشكل دائم من سوق هونغ كونغ، حسبما جاء في الإعلان.

لذلك حثَّت الشركةُ المستخدمينَ بشدَّةٍ على سحب الأصول المشفَّرة من منصَّة (BitgetX) قبل 13 ديسمبر. إذ أشار البيان إلى أنَّه "بعد هذا التاريخ، لن يكون من الممكن الوصول إلى منصة (BitgetX)، ولن يكون من الممكن إدارة الأصول أو الوصول إليها على منصة (BitgetX)".

إضافةً إلى ذلك، أكَّدت (Bitget) أنَّ المستخدمين لن يتمكَّنوا من تداول أصولهم على المنصَّة على الفور، حيث ستكون عمليات السحب فقط متاحة. كما قال الإعلان إنَّ البورصة ستتوقَّف أيضاً عن قبول مستخدمين جدد بدءاً من 13 نوفمبر.

الجدير بالذكر أنَّ (Bitget) أُطلقت في عام 2018، وهي بورصة عملات مشفرة عالمية رئيسة، حيث تشهد تداول نحو مليون عملة مشفَّرة يومياً، وفقاً لبيانات من (CoinGecko). فضلاً عن ذلك، أكَّد فرع البورصة في هونغ كونغ مراراً وتكراراً التزامَه بالحصول على ترخيص منصة الأصل الافتراضية وفقاً لإطار العملات المشفرة الجديد لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2023.

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جاءت هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه بورصة ’أو إس إل‘ (OSL)، وهي من أوائل بورصات العملات المشفرة التي حصلت على ترخيص للعملات المشفرة في هونغ كونغ، عن تعليق تداول سوق الأسهم في 13 نوفمبر، حيث أوقفت البورصةُ تداول أسهم (OSL) في بورصة هونغ كونغ بناءً على طلب مشغِّلها، ’بي سي تكنولوجي‘ (BC Technology).

وفقاً لمصادر الصناعة، انتشرت شائعةٌ بأنَّ (Bitget) قد استحوذت على (OSL) أو استثمرت في أعمالها، ففي أكتوبر، ورد أنَّ مشغل (OSL)، (BC Technology)، فكَّر في بيع بورصة (OSL) مقابل مليار دولار من دولارات هونغ كونغ، أو 128 مليون دولار.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره