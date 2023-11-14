البيتكوين تتراجع دون مستوى 36,500 دولار ترقبا لبيانات مؤشر CPI لشهر أكتوبر

اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، تراجعت قيمة البيتكوين ما تسبب في فقدان جزء من مكاسبها الأخيرة في ضوء بيانات التضخم المرتقبة، المزمع إعلانها في وقت لاحق من نهار اليوم.

يرى الخبراء أن الكشف عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر يمثل أهمية بالغة، قد تؤثر على ديناميكيات السوق بشكل عام، بما في ذلك أداء بيتكوين.

كذلك، يُعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول عدد من طلبات صناديق تداول البيتكوين الفورية، المتوقع صدوره في الفترة بين 9 و17 نوفمبر، عامل مؤثر.

من الممكن أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على البيتكوين في الأيام المقبلة، حيث بإمكانه ضخ مليارات الدولارات في سوق البيتكوين.

البيتكوين تفقد زخمها قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك:

انخفضت قيمة البيتكوين دون 36,500 دولار، ما يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين قبيل الإعلان عن البيانات الاقتصادية المهمة.

تُعتبر البيانات المرتقبة من البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي تشمل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI)، نقطة تحول محورية.

تترقب السوق تلك البيانات لتحصل على فهم أعمق للوضع الاقتصادي للبلاد، وبخاصة تأثير التضخم على الزخم السوقي الحالي.

يُشدد المحللون على حساسية البيتكوين تجاه المؤشرات الاقتصادية، خاصة مؤشر أسعار المستهلك.

وقد أظهرت التقارير السابقة تفاعل البيتكوين مع التغيرات الاقتصادية، حيث تسببت زيادة بنسبة 3.7% في شهر سبتمبر في انخفاض طفيف بسعرها، مما يبرز تقلبات هذه العملة الرقمية.

إذا جاءت نسبة التضخم في أكتوبر أعلى من المتوقع، فقد يُتيح ذلك للبنك المركزي المجال لمواصلة خططه لرفع أسعار الفائدة.

تميل الأسعار المرتفعة للفائدة إلى التأثير سلبا على السوق المالية بشكل عام وعلى الأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات الرقمية بشكل خاص.

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