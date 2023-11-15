عملة البيتكوين تتحطم مرة أخرى وتهبط إلى مستوى 35 ألف دولار ما أدى إلى عمليات تصفية كبيرة

في تحول مثير للأحداث، شهدت العملة المشفرة الرائدة البيتكوين (BTC) انخفاض ملحوظ إلى مستوى 35,100 دولار يوم الثلاثاء، بعد تسجيلها ارتفاع قصير إلى 38,000 دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

هذا التراجع السريع أدى إلى تصفيات واسعة في سوق العملات المشفرة، بقيمة تجاوزت 367 مليون دولار في غضون 24 ساعة.

وفقا لبيانات Coinglass، شهدت الساعات 24 الأخيرة وحدها تصفيات بأكثر من 300 مليون دولار.

على مدار اليوم، تم تصفية أكثر من 103,000 متداول، حيث كانت أكبر تصفية عبارة عن مبادلة BTC-USDT بقيمة 9.45 مليون دولار على منصة OKX.

بدأت البيتكوين التداول يوم أمس عند حوالي 36,700 دولار، ردا على البيانات الإيجابية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، ولكنها تراجعت إلى حوالي 35,500 دولار في وقت كتابة هذا المقال.

سابقا، بلغ سعر البيتكوين أعلى مستوياته في 18 شهر عند 37,800 دولار، وسط توقعات مرتفعة بالموافقة الفورية على صندوق البيتكوين المتداول بالبورصة في الولايات المتحدة.

بعدها، حذر محللون في “جي بي مورغان” من أن هذا الارتفاع قد يكون مبالغا فيه، مشيرين إلى أن التأثير الفعلي لصناديق الاستثمار المتداولة قد يكون أقل من المتوقع على سعر البيتكوين.

في الفترة التالية لهذه الزيادة، تقدمت BlackRock، الشركة العملاقة في إدارة الأصول، بطلب لإطلاق صندوق ETF فوري لعملة الايثيريوم، مما أدى إلى ارتفاع سعر الإيثيريوم (ETH) لأكثر من 2000 دولار.

واعتبارا من يوم الثلاثاء، انخفض سعر الايثيريوم بنسبة 4%، ليصل إلى 1,983 دولار.

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