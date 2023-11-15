حوت بيتكوين يبيع الملايين قبل تصحيح سعر البيتكوين: التفاصيل هنا

في خضم التقلبات السوقية الأخيرة، شهدنا نشاط ملحوظ من قبل حوت بيتكوين بارز، حيث أقدم على بيع كمية كبيرة من عملاته المشفرة.

تشير التقارير إلى أن هذا الحوت باع ما يقرب من 411 بيتكوين، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 15.2 مليون دولار.

البيانات، التي تم جمعها من “Lookonchain”، تكشف أن الحوت قام أولا بتحويل البيتكوين إلى النسخة المغلفة منها (WBTC) قبل البيع بمتوسط سعر يبلغ 37,023 دولار لكل عملة.

بعد هذه العملية، لا يزال هذا الحوت يحتفظ بما قيمته 5.74 مليون دولار من WBTC.

هذا النشاط يأتي في وقت تشهد فيه البيتكوين زخم، حيث بلغت قيمتها السوقية أكثر من 700 مليار دولار، مسجلة 730 مليار دولار خلال الأسبوع – وهو رقم لم نشهده منذ أبريل 2022، ما يجعل هيمنة البيتكوين تبلغ 51٪.

من جهة أخرى، قام حوت آخر بسحب 716 بيتكوين (بقيمة 26.5 مليون دولار) من بينانس في 13 نوفمبر.

هذا الحوت اشترى 4232 بيتكوين، بقيمة 156.5 مليون دولار، منذ 4 أكتوبر، وحقق ربح يقدر بـ 23 مليون دولار.

يأتي هذا النشاط في وقت تشهد فيه العملات المشفرة انتعاشا، مع توقعات بالموافقة على صندوق البيتكوين المتداول (ETF)، ما يعزز الآمال في استمرار ارتفاع سعر بيتكوين والوصول إلى مستويات تتجاوز 40,000 و45,000 دولار بحلول نهاية العام أو الربع الأول من عام 2024.

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