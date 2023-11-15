مؤسس بينانس يدعم “مايكل سايلور” في استراتيجيته الخاصة بالبيتكوين: إليكم ما علّق به!

في تطور مهم بالنسبة لسوق العملات المشفرة، أعلنت شركة “MicroStrategy” عن أن استراتيجيتها المتعلقة بالبيتكوين (BTC) تلقى دعم كبير من قِبل شخصيات بارزة في هذا المجال.

من بين هؤلاء الداعمين يبرز “Changpeng Zhao”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بينانس، المعروف أيضا باسم “CZ”، الذي أيد بقوة مقاربة “مايكل سايلور”، مؤسس “MicroStrategy”، في تراكم وتجميع البيتكوين.

في إشارة إلى الدعم، نشر “CZ” منشور لـ “سايلور” يعرض الزيادة الكبيرة في قيمة البيتكوين منذ أغسطس 2020، وهو الوقت الذي بدأت فيه “MicroStrategy” في جمع البيتكوين بنشاط.

وفقا لتغريدة “سايلور”، شهدت البيتكوين نمو بنسبة 214% منذ تلك الفترة، بينما تراجعت قيمة الذهب بنسبة 3%.

تأتي هذه البيانات في سياق تعليقات سلبية من جهات مثل “جيمي ديمون”، رئيس “جي بي مورغان”، الذي يعتبر البيتكوين متقلب للغاية ولا يمكن أن يكون مخزن جيد للقيمة حسب قوله.

تمكنت “MicroStrategy” من تحقيق أرباح كبيرة من خلال استراتيجيتها المتعلقة بالبيتكوين.

منذ مايو العام الماضي، استثمرت الشركة في 28,560 بيتكوين بقيمة 734 مليون دولار، بمتوسط سعر 25,707 دولار لكل عملة.

في أكتوبر، أضافت الشركة 155 بيتكوين إضافية بتكلفة 5.3 مليون دولار.

حاليا، تمتلك “MicroStrategy” ما مجموعه 158,400 بيتكوين، بقيمة إجمالية تقدر بـ 5.76 مليار دولار.

أبلغت الشركة مؤخرا عن أرباح غير محققة تزيد عن 1.1 مليار دولار على ممتلكاتها من البيتكوين.

يأتي هذا في أعقاب النمو الذي شهدته البيتكوين، حيث ارتفعت قيمتها من حوالي 34,600 دولار إلى ذروة 37,890 دولار في 9 نوفمبر.

منذ ذلك الحين، شهدت البيتكوين تقلبات، وتتداول حاليا حول 35800 دولار.

في سياق متصل، تسعى شركة “BlackRock” للحصول على صندوق استثمار متداول في الايثيريوم (ETF).

بعد تقديم طلب للحصول على ETF متعلق بالبيتكوين، ينتظر المجتمع بتفاؤل القرار الذي قد تتخذه هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بشأن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، متوقعين أن يجذب هذا القرار، في حال الموافقة، سيولة هائلة إلى السوق.

يُذكر أن “BlackRock” قد بدأت أيضا في استكشاف فرص لإطلاق صندوق ETF متداول في الايثيريوم، موضحة بذلك التزامها بتوسيع نطاق تعرضها لسوق العملات الرقمية المشفرة.

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