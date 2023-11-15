شركة حفظ العملات المشفرة ’Hex Trust‘ تحصل على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية في دبي

تام شمس - الأربعاء 15 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - حصلت شركة ’هيكس ترست‘ (Hex Trust)، التي تأسست في هونغ كونغ، على الضوء الأخضر لتقديم خدمات حفظ الأصول الافتراضية للعملاء من المؤسسات والمستثمرين في دبي.

مُنحت الشركة، التي أنشأت مكتباً في المدينة في يونيو 2022، ترخيصاً كاملاً لمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في 15 نوفمبر. كما كانت الشركة قد حصلت في الأصل على ترخيص الحدِّ الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) في فبراير 2023، وأصبح بإمكانها الآن تقديم خدماتها في الولاية القضائية.

يشير المدير الإقليمي لشركة هيكس ترست في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليبو بوزي، إلى أنَّ الموافقة تنصُّ على انضمام الشركة إلى قائمة متزايدة، ومحدودة، من بورصات العملات المشفرة ومقدمي خدمات العملات المشفرة الذين سيُمنحون تصريحات كاملة للعمل في دبي:

"تلتزم هيكس ترست تماماً بالتوسُّع في الشرق الأوسط، وترى إمكاناتٍ هائلةً لنموِّ الأصول الرقمية نظراً للتنظيمات التقدمية، والترحيب من جهة الحكومات، والنظام الإيكولوجي المزدهر للعملات المشفرة في المنطقة."

كما يضيف أليسيو كواجليني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هيكس ترست، أنَّ إمارةَ دبي تمثِّل فرصةً رئيسةً للشركات في هذا القطاع للنمو والاستفادة من النهج التنظيمي التدريجي للمنطقة.

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ومن جهة أخرى، مَنحت فرنسا الشركةَ موافقةً تنظيمية لتقديم خدماتها للشركات في البلاد في أغسطس 2023. علماً بأنَّه لدى هيكس تراست مكاتب في هونغ كونغ وسنغافورة وفيتنام ودبي وإيطاليا وفرنسا.

إلى جانب ذلك، أعلنت ’ميتا ماسك إنستيتيوشنال‘ (MetaMask Institutional) مؤخَّراً أنَّ (Hex Trust) كانت من بين أربعة شركات حفظ عملات مشفرة رئيسة دُمجهت في محفظتها وامتداد متصفحها لتقديم خدمات الحفظ للعملاء المؤسسيين.

يأتي إعلان (Hex Trust) عن ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية الخاص بها بعد يوم واحد من منح الجهة التنظيمية للمدينة شركةَ (Crypto.com) ترخيصَ مزود خدمة الأصول الافتراضية، علماً بأنَّها ما تزال في انتظار الموافقة التشغيلية.

تشمل بورصات العملات المشفرة البارزة الأخرى التي حصلت سابقاً على تراخيص (MVP) أو (VASP) شركات ’بينانس‘ (Binance) و’باي بت‘ (Bybit) و’ليزر ديجيتال الشرق الأوسط‘ (Laser Digital Middle East) و’بيت أويسيس‘ (BitOasis - مع وقف التنفيذ) و’أو كي إكس‘ (OKX) و’كريبتو دوت كوم‘ (Crypto.com) و’إف تي إكس‘ (FTX - تم إلغاؤها) و’هوبي‘ (Huobi).

كما أنَّ مشروع ’كومينو‘ (Komainu)، المشترك بين ’نومورا‘ (Nomura) وشركتي العملات المشفرة ’كوين شيرز‘ (CoinShares) و’ليدجر‘ (Ledger)، من أحدث شركات العملات المشفرة التي حصلت على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية الكامل في أغسطس 2023. إذ تُقدِّم الشركة خدمات الحفظ والتحصيص للعملاء من الدرجة المؤسسية.

تواصل الإمارات العربية المتحدة جذبَ المشاركين في النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة، نظراً لدورها في المنح الفيدرالية واللوائح الصديقة للعملات المشفرة. علماً بأنَّ الحصول على ترخيص (VARA) في دبي يعدُّ عمليةً من ثلاث خطوات، حيث تتطلَّب من بورصات العملات المشفرة التأهُّل للحصول على موافقة مؤقَّتة وترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) وترخيص منتج السوق الكامل.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره