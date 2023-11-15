معدنو البيتكوين يحققون رقم قياسي جديد في المكافآت المحصل عليها

في تحليل حديث لسوق العملات المشفرة، تم تسليط الضوء على إنجاز ملحوظ حققه مجتمع تعدين البيتكوين.

في 12 نوفمبر، بلغ مجتمع تعدين البيتكوين (BTC) ذروة سنوية لم يسبق لها مثيل، حيث حقق المعدنون إيرادات تقدر بـ 44 مليون دولار.

هذا الرقم، الذي يشمل مكافآت الكتل والرسوم المترتبة على المعاملات في يوم واحد، يمثل أعلى مستوى لهذا العام ويعكس استعادة قوية لقطاع التعدين بعد فترة تحديات متواصلة.

بين أبريل 2022 ونوفمبر 2023، شهدت إيرادات تعدين البيتكوين تقلبات وانخفاضات ملحوظة، متأثرة بعوامل متعددة مثل السوق الهابطة، السلبية المستمرة في معنويات المستثمرين، واللوائح التنظيمية المشددة.

ومع ذلك، كان عام 2023 عام للتحول والتجدد، حيث أسهمت مبادرات الشركات الرائدة في مجال العملات المشفرة في استعادة ثقة المستثمرين، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات وعودة الاهتمام بهذا السوق.

تُظهر البيانات المالية لشركة “Marathon Digital Holdings”، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تعدين البيتكوين، نموا هائلا في الإيرادات بنسبة 670% على أساس سنوي للربع الثالث 2023.

هذا النمو يتوافق مع زيادة كبيرة في إنتاج البيتكوين بما يقرب من خمسة أضعاف.

في سياق دولي، تسعى “بوتان”، وهي دولة آسيوية غير ساحلية، لتعزيز مكانتها في مجال تعدين البيتكوين.

منذ بلوغ سعر العملة المشفرة 5000 دولار في أبريل 2019، بدأت “بوتان” بنشاط في تعدين البيتكوين.

تقارير حديثة تشير إلى أن “بوتان” تبحث عن تعاون مع شركة التعدين المدرجة في بورصة ناسداك “Bitdeer”، لتأمين 100 ميجاوات من الطاقة لمركز بيانات تعدين البيتكوين، ما يمكن أن يزيد قدرة “Bitdeer” في التعدين بنسبة 12%.

على الرغم من التقلبات العالمية، تظل معنويات السوق الأوسع متفائلة، مدفوعة جزئيا بالتوقعات الإيجابية لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) القادمة.

يُعتبر السعر الحالي للبيتكوين، الذي يقارب 37100 دولار، زيادة بنسبة 38% عن الشهر السابق، مما يعكس الترقب والحماس في السوق تجاه صناديق الاستثمار المتداولة المنتظرة.

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