غولدمان ساكس يقود جولة تمويل بقيمة 95 مليون دولار لشركة ’Fnality‘ للدفع عبر البلوك تشين: تقرير

تام شمس - الأربعاء 15 نوفمبر 2023 02:16 مساءً - أفادت التقارير بأنَّ بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس والبنك الفرنسي العالمي بي إن بي باريبا قادا جولة تمويل جديدة لشركة ’فناليتي‘ (Fnality)، وهي شركة مدفوعات بالجملة قائمة على تكنولوجيا البلوك تشين تدعمها ’مجموعة نومورا‘ (Nomura Group).

جمعت شركة فناليتي77.7 مليون جنيه إسترليني (95.09 مليون دولار) في جولة ثانية من التمويل، حسبما ذكرت رويترز في 13 نوفمبر. بالإضافة إلى غولدمان وبي إن بي باريبا، تضمَّنت عملية جمع الأموال مشاركةَ دُور التسوية، مثل ’يوروكلير‘ (Euroclear) ومؤسسة الإيداع والمقاصة (DTCC). ومن بين المستثمرين الآخرين شركةُ ’ويزدوم تري‘ (WisdomTree) العالمية للصناديق المتداولة في البورصة وشركة نومورا، المستثمر الحالي في شركة فناليتي.

كان ثمَّة أيضاً استثمارات إضافية من الجهات الداعمة الأولية ’بانكو سانتاندر‘ (Banco Santander) و’بي إن واي ميلون‘ (BNY Mellon) و,باركليز‘ (Barclays) و’سي آي بي سي‘ (CIBC) و’كومرتس بنك‘ (Commerzbank) و’آي إن جي‘ (ING) و’مجموعة لويدز المصرفية‘ (Lloyds Banking Group) و’ناسداك فنتشرز‘ (Nasdaq Ventures) و’ستيت ستريت‘ (State Street) و’سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن‘ (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) و’يو بي إس‘ (UBS). وكما ورد سابقاً، استثمر بنك يو بي إس وبنوك عالمية أخرى 55 مليون جنيه إسترليني (63.2 مليون دولار) في شركة فناليتي في يونيو 2019، بهدف إطلاق منصة تسوية تجارية قائمة على تكنولوجيا البلوك تشين.

وبحسب ما ورد، سيُستخدم رأس المال الجديد لإنشاء شبكة عالمية لإدارة السيولة على مدار الساعة لنماذج الدفع الرقمية الجديدة في الأسواق المالية بالجملة وأسواق الأصول الرمزية الناشئة. كما يضعُ التمويلُ الأساسَ لبدء الإطلاق الأولي لنظام دفع (Sterling Fnality) في عام 2023، رهناً بموافقة بنك إنجلترا.

ومن جهته، قال ماثيو ماكديرموت، الرئيس العالمي للأصول الرقمية في غولدمان، إنَّ تطبيق تكنولوجيا البلوك تشين من (Fnality) يسمح للمؤسسات باستخدام أموال البنوك المركزية عبر العديد من حالات الاستخدام المحتملة. كما أشار إلى أنَّ ذلك يشمل "المدفوعات الفورية وعبر الحدود وعبر العملات وحركة الضمانات ومعاملات الأوراق المالية".

مقالات ذات صلة: جي بي مورغان تطلق منصة الترميز "TCN" وبلاك روك بين عملائها الرئيسين: تقرير

تأسَّست شركة (Fnality) في عام 2019 كمشروعٍ قائم على تكنولوجيا البلوك تشين بقيادة يو بي إس يهدف إلى بناء إصدارات رقمية من العملات الرئيسة لمدفوعات الجملة والمعاملات التي تنطوي على الأوراق المالية الرقمية. أُطلقت الشركة على وجه التحديد في البداية في إطار مشروع (Utility Settlement Coin) أو (USC) المصمَّم لترميز العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو على شبكة بلوكتيشن قائمة على شبكة الإيثيريوم.

في سياق مماثل، كانت البنوك العالمية الأخرى، مثل شركة ’جي بي مورغان‘ (JPMorgan) المصرفية متعددة الجنسيات، تستكشف بنشاط تكنولوجيا البلوك تشين والترميز أيضاً. ففي أوائل نوفمبر، أطلقت جي بي مورغان ميزة دفع جديدة قابلة للبرمجة على منصة (JPM Coin) تستهدف المستثمرين المؤسَّسيِّين.

مقالات ذات صلة: بنك أبو ظبي الأول يختبر نظام المدفوعات الدولي القائم على تكنولوجيا البلوكتشين بمساعدة بك جي بي مورغان

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره