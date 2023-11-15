سنغافورة تقدم 5 برامج تجريبية جديدة لاختبار ترميز الأصول

تام شمس - الأربعاء 15 نوفمبر 2023 03:46 مساءً - قدَّمت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) خمسةَ مشروعات تجريبية صناعية إضافية إلى ’مشروع غارديان‘ (Project Guardian) لاختبار حالات الاستخدام المختلفة لترميز الأصول.

والجدير بالذكر أنَّ (Project Guardian) مبادرةٌ تعاونية يقودها البنكُ المركزي في سنغافورة تسعى إلى تطوير بنية تحتية مالية جديدة باستخدام عناصر التمويل اللامركزي (DeFi). فيما تهدف أحدث المبادرات إلى تطوير القدرات التأسيسية لتوسيع نطاق الأسواق الرمزية، فكما أوضحت السلطة النقدية في سنغافورة:

"ستحفِّز هذه التطوُّرات في إطار (Project Guardian) التبنِّي المؤسَّسي للأصول الرقمية، بهدف تحرير السيولة وإطلاق العنان لفرص الاستثمار وزيادة كفاءة الأسواق المالية".

من بين 17 مؤسسة مالية أعضاء في (Project Guardian)، تختبر ’سيتي‘ (Citi) و’تي. رو برايس‘ (T. Rowe Price) و’فيديليتي إنترناشيونال‘ (Fidelity International) آليات تداول الأصول الرقمية الثنائية، إلى جانب استكشاف تقارير وتحليلات ما بعد التداول في الوقت الفعلي لتداول الأصول الرقمية. فيما تختبر ’آنت غروب‘ (Ant Group) قدرةَ حلِّ إدارة الخزانة على تعزيز تمويل إدارة السيولة على مستوى العالم.

أعضاء مشروع غارديان. المصدر: mas.gov.sg

بالإضافة إلى ذلك، تولَّت ’بي إن واي مليون‘ (BNY Mellon) و’أو سي بي سي‘ (OCBC) مسؤوليةَ اختبار حلِّ دفع العملات الأجنبية عبر الحدود للمدفوعات عبر الشبكات غير المتجانسة. أمَّا ’فرانكلين تمبلتون‘ (Franklin Templeton) فتختبر إصدارَ صندوق سوق المال المرمَّز عبر هيكل شركة رأس المال المتغير (VCC)، في حين تعاونت ’جي بي مورغان‘ (JPMorgan) و’أبولو‘ (Apollo) لمعالجة العمليات اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً لخدمة الأصول باستخدام الأصول الرقمية.

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إلى جانب المشروعات التجريبية الخمسة، أطلقت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) الطبقةَ العالمية الأولى لاستكشاف تصميمِ بنيةٍ تحتية رقمية مفتوحة تستضيف الأصول والتطبيقات المالية الرمزية. كما تعاون البنك المركزي مع القطاع المالي لتطوير نموذج شبكة مترابطة (INM)، والذي سيكون بمنزلة إطار مشترك لتبادل الأصول الرقمية عبر الشبكات المستقلة بين المؤسسات المالية.

وقد كشفت السلطة النقدية في سنغافورة أيضاً عن إدراج صندوق النقد الدولي كواحد من صانعي السياسات في مشروع غارديان.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره