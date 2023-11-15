مديرة صندوق النقد الدولي: يمكن أن تحل العملات الرقمية للبنك المركزي محل النقد وتعزز الشمول المالي

تام شمس - الأربعاء 15 نوفمبر 2023 03:46 مساءً - خلال الافتتاحي في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، حثَّت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، القطاعَ العام على "مواصلة الاستعداد لنشر" العملات الرقمية للبنك المركزي ومنصات الدفع ذات الصلة في المستقبل.

أعربت جورجيفا عن تفاؤلها بشأن تنفيذ العملات الرقمية للبنك المركزي في جميع أنحاء العالم، لكنها قالت: "لم نصل بعد إلى المكان المنشود"، وما يزال ثمَّة كثيرٌ من عدم اليقين:

"اعتماد العملات الرقمية للبنك المركزي ليس قريباً أبداً. لكنَّ نحو 60% من البلدان تستكشفها بشكل ما اليوم".

تعتقد المسؤولة التنفيذية أنَّ العملات الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تحلَّ محلَّ النقد، وتوفر المرونة في الاقتصادات المتقدمة، وتعزز الشمول المالي في المجتمعات التي تعاني نقص الخدمات المصرفية. فوفقاً لجورجيفا، يمكن أن تتعايش العملات الرقمية للبنك المركزي مع "الأموال الخاصة"، باعتبارها "بديلاً آمناً ومنخفض التكلفة".

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كما سلَّطت جورجيفا الضوء على أهمية البنية التحتية التكنولوجية في مشروعات العملات الرقمية للبنك المركزي وحماية البيانات الشخصية، وحتى الدور المحتمل للذكاء الاصطناعي في تعزيز العملات الرقمية الوطنية، في حين أنَّها ركَّزت بشكل خاص على دعم الدفع عبر الحدود:

"إلى الحد الذي تُنشر فيه العملات الرقمية للبنك المركزي، يجب بناؤها لتسهيل المدفوعات عبر الحدود، والتي هي في الوقت الحاضر مكلفة وبطيئة ومتاحة للقلة. مجدَّداً، يجب أن نبدأ هذا العمل اليوم حتى لا نضطر إلى التراجع غدا".

قدَّمت رئيسة صندوق النقد الدولي الكتيِّبَ الافتراضي للعملة الرقمية للبنك المركزي، وأشارت إلى دور بنك التسويات الدولية (BIS) في تجارب النقود الرقمية للقطاع العام.

كان صندوق النقد الدولي نشطاً مؤخَّراً في تحليله للوائح العملات المشفرة اللازمة. ففي 29 سبتمبر، اقترح الصندوق منظومةَ تقييم مخاطر العملات المشفرة (C-RAM) للبلدان لاكتشاف المؤشرات ومحفزات المخاطر المحتملة في القطاع.

وقد اعتُمدت الورقة التجميعية لصندوق النقد الدولي — التي أُعدت بالاشتراك مع مجلس الاستقرار المالي — بالإجماع من قبل وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في أكتوبر.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره