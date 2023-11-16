بينانس تطلق بورصة تايلاندية في مشروع مشترك مع عملاق الطاقة المحلي

تام شمس - الخميس 16 نوفمبر 2023 09:54 صباحاً - ستطرح بينانس للجمهور بورصةَ عملاتٍ مشفَّرة مقرُّها تايلاند في أوائل عام 2024 عبر مشروعٍ مشترَك مع شركة الطاقة العملاقة المحلية ’غولف إنرجي ديفيلوبمينت‘ (Gulf Energy Development).

وقد جاء في إيداعٍ إلى بورصة تايلاند في 15 نوفمبر من غولف إنرجي أنَّ المشروع، المسمَّى (Gulf Binance)، سيكون متاحاً في البداية على أساس الدعوة فقط، مع طرحه للجمهور بحلول أوائل عام 2024، حيث حصلت الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات في 10 نوفمبر.

أكَّد متحدِّثٌ باسم بينانس لكوينتيليغراف أنَّ المنصَّة قد أُطلقت في البداية كبورصة على أساس الدعوة فقط، وستقدِّم المزيدَ من التفاصيل عندما تصبح المعلومات متاحة.

في 26 مايو، تلقَّت شركة (Gulf Binance) الترخيص التشغيلي للأصول الرقمية من وزارة المالية التايلاندية، ما مكَّنها من تشغيل بورصة عملات مشفرة تنظمها هيئة الأوراق المالية والبورصات في البلاد. في ذلك الوقت، كانت بينانس تخطِّط لإطلاق ذراعها التايلاندي بحلول الربع الرابع من عام 2023.

غولف إنرجي تعلن عن بدء خدمات غولف بينانس. المصدر: SE

في اليوم نفسه، قال ريتشارد تنغ، الرئيس الإقليمي لشركة بينانس في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنَّ البورصة ستسخِّر "الوجودَ والشبكةَ المحليين الراسخين في شركة غولف"، مشيراً إلى أنَّ شركة غولف بينانس تهدف إلى إظهار إمكاناتِ تقنية البلوك تشين للمستخدمين المحليين.

شركة غولف إنرجي من أكبر شركات توزيع الغاز الطبيعي في تايلاند، أسَّسها ويديرها الملياردير التايلاندي ساراث راتانافادي. تستثمر الشركة بنشاط في قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة ومشروعات تطوير البنية التحتية وشركات البنية التحتية الرقمية، من بين أمور أخرى.

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والجدير بالذكر أنَّ غولف إنرجي استثمرت في ذراع بينانس في الولايات المتحدة، (Binance.US). ففي أبريل 2022، كشفت الشركة أنَّها استثمرت في "سلسلة الأسهم الممتازة الأولية الصادرة عن BAM Trading Services"، مشغِّل شركة (Binance.US).

وفي الشهر الماضي، ساعدت شركةُ بينانس الشرطةَ الملكية التايلاندية على مصادرة 277 مليون دولار من المحتالين؛ بعد الكشف، اتصل ما يزيد عن 3200 ضحية بالسلطات لتقديم طلبات للحصول على تعويض.

في ذلك الوقت، سلَّط رئيسُ قسم الامتثال المرتبط بالجرائم المالية في بينانس، تيغران غامباريان، الضوءَ على نية الشركة للدخول في شراكة مع مختلف السلطات في جميع أنحاء العالم للمساعدة في "استعادة الثقة في النظام البيئي للأصول الرقمية".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره