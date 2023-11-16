كومرتس بنك يُمنح ترخيصاً لحفظ العملات المشفرة في ألمانيا

تام شمس - الخميس 16 نوفمبر 2023 09:54 صباحاً - حصل البنك الألماني ’كومرتس بنك‘ (Commerzbank) على ترخيص حفظ العملات المشفرة من قبل المنظمين المحليين، وفقاً لإعلان صادر عن المُقرض في 15 نوفمبر.

يقول كومرتس بنك إنَّه أول بنك ألماني "كامل الخدمات" يحصل على هذا الترخيص في البلاد بموجب الإطار القانوني لقانون البنوك الألماني. علماً بأنَّ ذلك يسمح له بتقديم خدمة حفظ الأصول المشفرة إلى جانب "المزيد من خدمات الأصول الرقمية".

ومن جهته، قال يورغ أوليفيري ديل كاستيلو شولتز، الرئيس التنفيذي للعمليات في كومرتس بنك، إنَّ الحصول على الترخيص يمثِّل "علامةً فارقة مهمة".

"يسلط ذلك الضوءَ على التزامنا المستمر بتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات، ويمثِّل الأساسَ لدعم عملائنا في مجالات الأصول الرقمية".

إلى جانب ذلك، قال البنك إنَّ خطوته الأولى الآن تتمثَّل في إنشاء منصة "آمنة وموثوقة" ومتوافقة تماماً مع اللوائح المحلية، مع دعم عملائه المؤسَّسيِّين عبر خدمات حفظ العملات المشفرة عبر البلوك تشين.

تواصلت كوينتيليغراف مع كومرتس بنك للحصول على مزيد من المعلومات حول التطور الأخير.

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يأتي هذا التطور من كومرتس بنك بعد أخبار مماثلة من ألمانيا، حيث كشف ثالث أكبر بنك في البلاد، ’دي زي بنك‘ (DZ Bank)، عن عروضه الخاصة بحفظ العملات المشفرة للمستثمرين المؤسَّسيِّين في 6 نوفمبر.

أعلن بنك دي زد عن منصة جديدة لمعالجة وتخزين الأدوات المالية الرقمية. كما قال البنك إنَّه تقدَّم بطلب للحصول على ترخيص حفظ العملات المشفرة في يونيو 2023 للسماح للمستثمرين المؤسسيين والعملاء من القطاع الخاص بشراء العملات المشفرة.

وفي سبتمبر، تلقَّت شركة ’بت غو‘ (BitGo) الأمريكية لحفظ العملات المشفرة ترخيصاً من هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية لتوسيع امتثالها للوائح المحلية بعد ثلاث سنوات من تشغيل فرعها المحلي المخصص.

لقد اكتسب مشهد العملات المشفرة في ألمانيا زخماً كبيراً خلال العام الماضي. ففي مارس، أطلق بنك (Deutsche WertpapierServiceBank) منصَّةَ تداول العملات المشفرة (wpNex) الخاصة به، والتي تتيح لـ 1200 بنك وبنك ادخار في ألمانيا الوصول إلى صناعة الأصول الرقمية.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره