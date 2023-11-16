الفلبين ستبيع 179 مليون دولار من سندات الخزانة المرمَّزة للمرة الأولى

تام شمس - الخميس 16 نوفمبر 2023 11:24 صباحاً - أعلن مكتب الخزانة الفلبيني أنه سيقدم 10 مليارات بيزو (179 مليون دولار) من سندات الخزانة المرمَّزة لمدة عام واحد للمرة الأولى بعد إلغاء المزاد التقليدي المقرَّر عقده في 20 نوفمبر.

سيقدِّم مكتب الخزانة هذه السندات المرمَّزة للمشترين المؤسسيين بفئات لا تقل عن 10 ملايين بيزو بزيادات قدرها مليون بيزو؛ ستكون السندات صالحة لمدة عام واحد ومستحقة في نوفمبر 2024، وسيُكشف عن سعر الفائدة النهائي في تاريخ الإصدار، وفقاً لتقرير صادر عن بلومبرغ.

علماً بأنَّ السندات ستُصدر من قبل بنك التنمية الفلبيني المملوك للدولة وبنك الأراضي الفلبيني.

عندما سَئل عمَّا إذا كانت الحكومة تستكشف الاستخدامَ المستمرَّ للأصول والسندات المرمَّزة في العالم الحقيقي، قال نائب أمين الخزانة، إروين ستا، إنَّهم "سيواصلون دراسة التكنولوجيا واختبارَ إلى أيِّ مدىً يمكننا أن نصل بها".

يأتي تحرُّك الفلبين لإصدار سندات مرمَّزة بدلاً من السندات التقليدية وسْطَ اهتمامٍ متزايد من الحكومات الآسيوية بسوق السندات المرمَّزة. ففي وقتٍ سابق من فبراير من هذا العام، أصدرت هونغ كونغ 100 مليون دولار في شكل سندات خضراء مرمَّزة بموجب برنامج السندات الخضراء، حيث استخدمت الحكومة بروتوكول ترميز غولدمان ساكس لترميز هذه السندات بصلاحية سنة واحدة.

كما أطلقت دولةٌ آسيوية أخرى، سنغافورة، مؤخَّراً سلسلةً من التجارب على ترميز أصول العالم الحقيقي بالشراكة مع ’جي بي مورغان‘ (JPMorgan) و’دي بي إس بنك‘ (DBS Bank) و’بي واي إن مليون‘ (BNY Mellon) وشركة الاستثمار ’أبولو‘ (Apollo). وفي سياقٍ مماثل، تعاونت دولةُ الإمارات العربية المتحدة مع بنك ’إتش إس بي سي‘ (HSBC) لتنفيذ ترميز السندات.

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بصرف النظر عن الشعبية المتزايدة لترميز الأصول في العالم الحقيقي القائم على البلوك تشين في آسيا، نفَّذت بورصةُ تل أبيب إثباتاً لمفهوم ترميز السندات الورقية والحكومية.

لقد اكتسب ترميز الأصول في العالم الحقيقي باستخدام تقنية البلوك تشين شعبية بين الحكومات بعد سنوات من إثباتات المفهوم المختلفة. كما اكتسب هذا الاتجاه زخماً مدعوماً باهتمام الشركات المالية العملاقة مثل جي بي مورغان وإتش إس بي سي إلى جانب عدد قليل من الشركات الأخرى.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره