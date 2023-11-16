منطقة غوغل السحابية الجديدة قد تضيف 109 مليار دولار إلى الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030

تام شمس - الخميس 16 نوفمبر 2023 11:24 صباحاً - أطلقت غوغل رسمياً أحدثَ منطقة سحابية لها في المملكة العربية السعودية في 15 نوفمبر، ومن المتوقَّع أن تسهم بشكل كبير في اقتصاد المملكة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

تشير البحوث التي أجرتها شركة الاستشارات التكنولوجية ’أكسيس بارتنرشيب‘ (Access Partnership)، بتكليفٍ من ذراع خدمات الحوسبة السحابية في غوغل، إلى أنَّ توسيع الوصول إلى المنصات عبر الإنترنت من خلال منطقة غوغل كلاود الجديدة في الدمام يمكن أن يضيف 109 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بين عامي 2024 و2030.

من المتوقَّع أيضاً أن تُنشئ هذه الخطوة 148,600 وظيفة داخل الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030.

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ومن جانبه، قال بدر الماضي، المدير العام لغوغل كلاود في المملكة العربية السعودية، في حدث مباشر من المملكة: "ستفتح سحابتنا الأفقَ لفرص التحول الرقمي الجديدة، وستجعل المملكةَ مركزاً للمنطقة".

كما أضاف الماضي: "تلبي سحابتنا احتياجات السيادة [و] الخصوصية في المنطقة من حيث التنظيم".

المدير العام لشركة غوغل كلاود السعودية، بدر الماضي، يلقي كلمتَه الرئيسة خلال الحدث الذي بُثَّ بشكل مباشر. المصدر: غوغل كلاود/يوتيوب

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تسعى منطقة غوغل كلاود الجديدة إلى تقديم خدمات سحابية متقدمة وسريعة لعملاء متنوعين في المملكة والشرق الأوسط، حيث تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة.

ومن ناحيته، أكَّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبد الله السواحه، تصريحات بدر الماضي، قائلاً:

"يعدُّ استثمار غوغل كلاود خطوة استراتيجية، ونحن على ثقة من أنَّه سيعزز طموحات مركز الحوسبة الإقليمي في المملكة، بالإضافة إلى دعم حملة ريادة الأعمال الرقمية وتسريع الابتكار ونماذج الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي عبر القطاعين العام والخاص."

أُطلقت (Google Cloud) في عام 2008، وتقدم خدمات الحوسبة وتخزين البيانات وتحليل البيانات والتعلُّم الآلي وعروض أدوات الإدارة. تقلل خدماتُها من متطلبات العملاء لامتلاك أو تشغيل مراكز البيانات والخوادم المادية الخاصة بهم، حيث سيساعد الوصول إلى الحوسبة السحابية 1.2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على تحقيق أهداف نموها، ما يرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 3.5٪ في عام 2030.

وفقاً لبدر الماضي، تمثِّل الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية 90٪ من الشركات و60٪ من إجمالي العمالة في المملكة.

إلى جانب ذلك، يتماشى إطلاق المنطقة السحابية الجديدة أيضاً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

فُتحت نافذة تقديم الطلبات لـ "برنامج غوغل السحابي للشركات الناشئة"، ومن المقرر إطلاق المبادرة في الربع الأول من عام 2024.

ستتمكَّن الشركات المؤهَّلة من الوصول إلى نحو 200000 دولار في شكل ائتمانات سحابية، جنباً إلى جنب مع المنتجات والمساعدة الفنية والموجهين المتفانين على مدار العامين الأولين.

مناطق غوغل كلاود الحالية. المصدر: غوغل كلاود

ترفع منطقةُ الدمام السحابية الجديدة إجمالي شبكة مناطق غوغل السحابية إلى 39، ما يوفِّر بشكل جماعي خدمات سحابية لما يزيد عن 200 دولة وإقليم على مستوى العالم.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره