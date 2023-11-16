سعر البيتكوين يعود لمستوى 37000 دولار على الرغم من تأخير هيئة SEC لقرار صندوق ETF البيتكوين

سجل سعر البيتكوين (BTC) ارتفاع مفاجئ، متجاوزا حاجز 37,000 دولار، على الرغم من تأخير قرار صندوق الاستثمار المتداول الفوري للبيتكوين (ETF) من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تم تسجيل هذه الزيادة الكبيرة، التي تقدر بأكثر من 5%، في منصة التداول “Bitstamp” حيث بلغت القيمة القصوى للعملة في 24 ساعة الأخيرة 37,774 دولار.

تأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تقوم فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتأجيل قرارها بشأن تحويل صندوق الاستثمار المتداول لعقود البيتكوين الآجلة إلى نظام صندوق السعر الفوري.

على الرغم من هذه التأخيرات، يظل التفاؤل مرتفع في السوق.

في مقالة نشرها مؤخرا على منصة X، ذكر “جيمس سيفارت”، -محلل بارز في مجال صناديق الاستثمار المتداولة- بأن هناك تأخيرات في الموافقة على طلبات ثلاثة صناديق استثمار متداولة للبيتكوين من قبل الهيئة.

تشمل هذه الطلبات تلك التي قدمتها كل من:

Hashdex وFranklin وGlobalX.

“سيفارت”، الذي يتمتع بتفاؤل لافت، يرى أن هناك فرصة جيدة للموافقة على صندوق ETF البيتكوين بنسبة تصل إلى 90% بحلول 10 من يناير 2024.

وأشار إلى أن التأخير في الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين لا ينبغي أن ينظر إليه كعائق أمام فرص الموافقة المرتفعة.

من ناحية أخرى، شهدت السوق تحركات مهمة خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي عمليات التصفية حوالي 127.69 مليون دولار، وفقا لبيانات “CoinGlass”.

تشمل هذه التحركات تصفية 30.49 مليون دولار من المراكز الطويلة و97.20 مليون دولار من المراكز القصيرة.

على مستوى منصات التداول، شهدت بينانس تصفيات بقيمة 51.64 مليون دولار، مع انحياز بنسبة 71.45% نحو المراكز القصيرة.

وبالمثل، سجلت OKX تصفيات بقيمة 37.49 مليون دولار، معظمها في المراكز القصيرة بنسبة 78.47%.

اقرأ أيضا:

مؤسس بينانس يدعم “مايكل سايلور” في استراتيجيته الخاصة بالبيتكوين: إليكم ما علّق به!

معدنو البيتكوين يحققون رقم قياسي جديد في المكافآت المحصل عليها