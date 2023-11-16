متداولو الكريبتو الآسيويون هم القوة الدافعة وراء الارتفاع الأخير في حجم تداول العملات المشفرة

في تحليل صادر عن “بلومبيرغ” جاء فيه أن المتداولين الآسيويين، وبالأخص الكوريين الجنوبيين، لعبوا دورا محوريا في الزيادة الأخيرة لحجم تداول العملات الرقمية.

تُظهر البيانات أن حصة منصات التداول الكورية الجنوبية في السوق قد ارتفعت من 5.2% في يناير إلى 12.9% في نوفمبر، مع تسليط الضوء على Upbit كمساهم رئيسي في هذا النمو.

بالإضافة إلى البيتكوين، سجلت العملات الرقمية الأصغر حجما مثل سولانا وAvalanche مكاسب ملحوظة.

يُعزى جزء من هذه الزيادة إلى المتداولين الكوريين الجنوبيين، الذين يبدون اهتمام متزايد بالعملات الرقمية البديلة بسبب عدم وجود إمكانية الوصول إلى سوق العقود الآجلة.

تبين البيانات أن هذه العملات تحظى بأحجام تداول أعلى مقارنة بأصول استثمارية أخرى، وفقا لتحليلات شركة CryptoQuant المتخصصة في العملات المشفرة.

من ناحية أخرى، شهدت عملة سولانا (SOL) “علاوة كيمتشي” ملحوظة في كوريا الجنوبية.

** “علاوة كيمتشي”: (Kimchi Premium) هي ظاهرة تحدث في سوق العملات المشفرة، خاصة في كوريا الجنوبية.

تشير هذه الظاهرة إلى الفرق في سعر العملات المشفرة، مثل البيتكوين، بين منصات التداول الكورية الجنوبية ومنصات التداول العالمية الأخرى.

بمعنى آخر، عندما تكون العملة المشفرة أعلى سعرا في منصات التداول الكورية مقارنة بسعرها في منصات التداول العالمية، يُقال إن هناك “علاوة كيمتشي”.

في سياق آخر، تخطط Bithumb، إحدى منصات التداول الرائدة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في النصف الثاني من عام 2025، مستهدفة الإدراج في Kosdaq، النسخة الكورية الجنوبية من Nasdaq.

هذا الطرح، الذي سيكون الأول من نوعه لشركة تداول عملات مشفرة كورية، كما يُعد جزء من استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق حصتها في السوق ومنافسة Upbit، اللاعب الرئيسي في السوق.

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