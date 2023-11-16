صندوق التقاعد في كوريا الجنوبية يشتري 280 ألف سهم في كوين بيس: بيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الخميس 16 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - اشترت خدمة التقاعد الوطنية (NPS)، وهي خدمةُ معاشات تقاعدية عامة في كوريا الجنوبية وأحدُ أكبر صناديق التقاعد في العالم، ما يزيد قليلاً عن 280 ألف سهم من بورصة العملات المشفرة العالمية ’كوين بيس‘ (Coinbase) في الربع الثالث من عام 2023، ما يعدُّ استثماراً اكتسبت قيمتُه 39٪ منذ الشراء.

استحوذت خدمة التقاعد الوطنية على 282,673 سهماً من أسهم كوين بيس في الربع الثالث من عام 2023، وفقاً لتقرير حيازات الأسهم المقدَّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 15 نوفمبر.

تبلغ قيمة الاستثمار 27.7 مليون دولار بناءً على آخر إغلاق مسجَّل لـدى كوين بيس عند 98.15 دولاراً في 15 نوفمبر، وفقاً لبياناتٍ من (TradingView). وفقاً لإيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات، استحوذت (NPS) على دفعة أسهم كوين بيس الخاصة بها مقابل نحو 19.9 مليون دولار، أي أنَّ أرباح صندوق التقاعد تبلغ نحو 7 ملايين دولار، أو 39٪.

وفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن وكالة الأنباء المحلية (News1)، فإنَّ الاستثمار الأخير لصندوق التقاعد العام الكوري الجنوبي في كوين بيس يمثِّل المرة الأولى التي تشتري فيها الشركة أسهمَ كوين بيس. فبحسب ما ورد، كان لدى (NPS) سياسةُ عدم الاستثمار مباشرةً في العملات المشفرة مثل البيتكوين (BTC) بسبب التقلُّبات.

وفي عام 2021، ورد أن الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية انتقدت (NPS) لاستثمارها في شركة مرتبطة بالعملات المشفرة. ردَّاً على ذلك، جادلت (NPS) بأنَّها استثمرت فقط في البورصة وأنَّ العملات المشفرة لم تكن هدفاً استثمارياً.

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شهد سهمُ كوين بيس نمواً كبيراً في عام 2023، حيث ارتفع إلى 110 دولارات للسهم في يوليو. كما بلغت القيمة المضافة لأسهم كوين بيس نحو 170٪ منذ بداية عام 2023 عند نحو 37 دولاراً، وفقاً لبيانات (TradingView). ولكن ما يزال السهمُ منخفضاً بنسبة 74٪ عن أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 300 دولار في سبتمبر 2021.

مخطَّط الأسعار السنوي لسهم كوين بيس حتى تاريخه. المصدر: TradingView

لقد جاء النموُّ الهائل لكوين بيس في عام 2023 بالرغم من أنَّ البورصة تواجه دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إذ رُفعت الدعوى في يونيو 2023، وتزعم أنَّ كوين بيس انتهكت قوانين الأوراق المالية الأمريكية عبر تقديم أوراق مالية غير مسجلة على منصتها. في أكتوبر، شكَّكت كوين بيس مرَّة أخرى في سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات في العملات المشفرة، بحجَّة أنَّ تعريفَها للأوراق المالية كان واسعاً جداً.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره

Additional reporting by Amaka Nwaokocha