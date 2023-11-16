تحديث مهم من شركة بينانس بخصوص 13 عملة رقمية مشفرة

أعلنت بينانس الفرع الياباني لأكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم، عن توسيع محفظتها بإضافة 13 عملة رقمية جديدة.
من بين هذه العملات الرقمية:
Hedera Hashgraph (HBAR)، Near Protocol (NEAR)، Optimism (OP)، ImmutableX (IMX)، Arbitrum (ARB) The Graph (GRT)، Render Token (RNDR)، Decentraland (MANA)، EOS، GALA، Ape Coin (APE)، KLAY، وLSK.
جميع هذه العملات الرقمية ستكون متاحة للتداول اعتبارا من 27 نوفمبر.
هذه الخطوة تأتي في إطار خطة بينانس اليابان لزيادة عدد العملات الرقمية المدرجة على منصتها إلى 100 عملة.
صرح السيد “تسويوشي تشينو”، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس اليابان بأن الهدف هو الاستفادة من البنية التحتية العالمية لـ بينانس وخبرتها العالمية لتعزيز حضور الشركة في اليابان وتوسيع نطاق اعتماد العملات الرقمية المشفرة.
استجابة السوق لهذا الإعلان كانت إيجابية، حيث شهدت عملات مثل NEAR وKLAY وOP ارتفاعات تجاوزت 7% خلال 24 ساعة.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية بينانس لإعادة دخول السوق اليابانية بعد استحواذها على شركة Sakura Exchange Bitcoin” (SEBC)” في نوفمبر من العام الماضي.
هذا الاستحواذ مكن شركة بينانس اليابانية من تقديم خدمات العملات المشفرة في اليابان بعد غياب دام خمس سنوات بسبب تحديات تنظيمية.
أكد “تشينو” على أهمية اليابان كأحد أقوى الاقتصادات في العالم ونظامها البيئي التقني المتطور، مشيرا إلى استعداد البلاد لاعتماد تقنية البلوكشين والعملات المشفرة.
وأضاف أن بينانس اليابان تعمل على التطوير بالتعاون مع الهيئات التنظيمية المحلية لتلبية احتياجات المستخدمين في اليابان وتعزيز دورها الرائد في مجال العملات الرقمية المشفرة.
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