شركة “Quantoz Payments” تحصل على ترخيص لإصدار EURD على بلوكشين Algorand

“Quantoz Payments”، هي شركة تابعة لمجموعة “Quantoz” الهولندية المتخصصة في تكنولوجيا البلوكشين، حصلت مؤخرا على ترخيص كمؤسسة أموال إلكترونية (EMI) من قبل البنك المركزي الهولندي.

هذا الترخيص يخولها لإصدار اليورو الرقمي المنظم والقابل للبرمجة (EURD) على شبكة البلوكشين Algorand.

من المتوقع أن يتوفر (EURD) بحلول نهاية العام للشركات والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي، متيحا الوصول إلى خدمات الأموال الإلكترونية حتى لأولئك الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية تقليدية.

إصدار (EURD) يسهم في تسهيل المعاملات في اقتصاد الويب 3 ويجعل المعاملات الصغيرة أكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يعزز الاستخدامات مثل تعويض أجهزة الاستشعار مقابل البيانات وتسهيل المعاملات بين الأجهزة.

يتميز (EURD) بمجموعة من الميزات الجذابة مثل التدابير القوية للخصوصية، تغطية رسوم المعاملات، والقدرة على برمجة الأموال.

هذه الميزات تعزز كفاءته وفعاليته من حيث التكلفة.

أكد “غاستون هندريكس” المؤسس المشارك لشركة “Quantoz” والمدير التنفيذي للشركة، على مدى ملاءمة Algorand لإصدار اليورو الرقمي، مشيرا إلى قدرته على معالجة آلاف المعاملات في الثانية.

يمكن للمطورين الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ “Quantoz” أو من تطبيق الدفع مفتوح المصدر لدمج “EURD” في تطبيقاتهم بسهولة.

وفقا لـ “إريك وراج”، الرئيس العالمي لتطوير الأعمال في “Algorand”، فإن الفريق المتخصص في “Quantoz” يستحق التهنئة على هذا الإنجاز الهام، وأعرب عن تفاؤله بالتعاون المستقبلي مع “Quantoz” لتطوير استخدامات (EURD).

من المهم الإشارة إلى أن (EURD) ليس عملة مشفرة أو عملة مستقرة، بل هو رمز نقدي إلكتروني (EMT)، مما يميزه عن العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC). تم تصميم EURD بدقة ليتوافق مع تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCAR)، مما يؤكد التزام Quantoz بالامتثال التنظيمي والنهج المسؤو في تقديم اليورو الرقمي إلى السوق.

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