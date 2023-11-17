تقرير: تيثر تخططُ للتوسّعِ بشكلٍ كبير في صناعةِ تعدين البيتكوين باستثمارٍ قدرُه 500 مليون دولار

تام شمس - الجمعة 17 نوفمبر 2023 08:20 صباحاً - تُخطط "تيثر" للتوسعِ بشكلٍ كبير في صناعة تعدين البيتكوين (BTC)، وفقاً لباولو أردوينو، الذي من المتوقع أن يتولى قيادة الشركة قريباً.

أخبر "أردوينو" وكالة الأنباء "بلومبرغ" في مقابلةٍ له أن شركة العملات المستقرة قد تنفق حوالي 500 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة لبناء مرافق التعدين، والاستثمار في مشاريع التعدين الآخرين. كما أضاف "أوردوينو" أن الشركة ستقوم ببناء منشآت تعدين في "أوروغواي" و"باراغواي" و"السلفادور" مع نمو قوتها الحاسوبية إلى 1 ٪ من شبكة تعدين البيتكوين، وستتمتع المواقع الجديدة بقدرة على التعدين تتراوح ما بين 40 و70 ميغاواط.

يتضمن الاستثمار الجديد للشركة في صناعة التعدين جزءاً من الديون البالغة 610 ملايين دولار المقدمة من شركة التمويل إلى شركة التعدين الألمانية "Northern Data Group" التي أعلنت عنها تيثر في بداية الشهر. ويتماشى القرض المذكور مع النمط الجديد من القروض الذي طرحته تيثر هذا العام، والتي قامت بالفعل من خلاله باستثمار استراتيجي في مجموعة "نورثرن داتا" في سبتمبر لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي.

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وفي هذا السياق، قال "أردوينو" إن تيثر تتوقع زيادة حوسبة عمليات التعدين المباشرة إلى 120 ميجاوات بحلول نهاية العام والوصول إلى 450 ميجاوات بحلول نهاية عام 2025. كما تدرس الشركة أيضاً إنشاء مُنشأة تعدين بقدرة 300 ميجاوات داخل حاويات قادرة على التنقّل عند ارتفاع اسعار الكهرباء. وأضاف أردوينو أثناء المقابلة:

نحن ننظرُ إلى التعدين على أنه شيء علينا أن نتعلمه ونتطور معه بمرور الوقت، فنحن لسنا في عجلة من أمرنا لنصبح أكبر شركة تعدين في العالم ".

سيصبح أردوينو الرئيس التنفيذي لشركة تيثر في ديسمبر وسيحتفظ بمنصبه كرئيس فني للشركة الأم بيتفينكس، وفقاً للخطط المعلنة في أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن "تيثر" لم تُجب على استفسارات "كوينتيليغراف" بحلول وقت النشر.

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