عدد المعاملات على شبكة اللايت كوين تتجاوز بشكل مؤقت نظيرتها على البيتكوين

في تطور ملحوظ داخل عالم العملات الرقمية، شهدت اللايت كوين نموا شهريا يقدر بنحو 20٪، ليصل سعر العملة بشكل مؤقت لـ 74 دولار، قبل أن يعود السعر للهبوط وتتداول العملة حاليا بـ 69 دولار في وقت النشر.

تزامن تذبذب العملة الرقمية اللايت كوين مع التذبذب العام في سوق العملات الرقمية المشفرة، وأسفر عن تزايد النشاط على شبكة اللايت كوين.

وفقا للبيانات التي جمعتها منصة IntoTheBlock، بلغت العناوين النشطة على شبكة اللايت كوين أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

في 13 نوفمبر، ارتفع عدد العناوين النشطة، وهي مؤشر على المشاركة في المعاملات، إلى 979,550 عنوان، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 719,300 عنوان في مايو.

هذه الزيادة كانت مدفوعة أساسا بإطلاق معيار LTC-20.

من جهة أخرى، وصل إجمالي العناوين التي تحتوي على رصيد إلى أعلى مستوى لها هذا الأسبوع، بزيادة تجاوزت 40% منذ بداية العام.

أظهرت بيانات “Bitinforcharts” أن عدد المعاملات على شبكة اللايت كوين قد وصل إلى ذروته التاريخية في 14 نوفمبر، بمجموع 1.09 مليون معاملة، متجاوزا بذلك عدد معاملات البيتكوين البالغ 523,280 معاملة لفترة قصيرة.

على الرغم من هذه الزيادة في عدد المعاملات، ظل إجمالي حجم العملات المتداولة عبر الشبكة منخفض نسبيا.

وهو ما يشير إلى أن معظم المعاملات كانت ذات قيمة منخفضة، حيث بلغ حجم المعاملات تقريبا 2.03 مليار دولار، بانخفاض يزيد عن 90% من ذروته البالغة 26.18 مليار دولار في يناير من هذا العام.

مع زيادة نشاط الشبكة، كان هناك ارتفاع ملحوظ في إجمالي الرسوم المدفوعة للمعدنين.

ومع ذلك، شهد متوسط الرسوم المدفوعة لكل معاملة انخفاضا، مما يدل على عدم وجود ازدحام كبير في الشبكة.

تاريخيا، يؤدي الازدحام في الشبكة إلى دفع المستخدمين لتقديم عروض أسعار مرتفعة لتسريع معاملاتهم.

أخيرا، بلغ عدد حاملي LTC على المدى الطويل 5.26 مليون هذا الأسبوع، مما يعكس الثقة المتزايدة في هذا الأصل.

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