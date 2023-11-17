صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تحمل أهمية أكبر مقارنة بالايثيريوم: التفاصيل هنا

في ظل تزايد احتمالية إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) لعملة الايثيريوم في الولايات المتحدة، يثير الخبراء تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على السوق مقارنة بصناديق البيتكوين (BTC) المماثلة.

وفقا لشركة “Bitwise”، الرائدة عالميا في إدارة صناديق مؤشرات العملات المشفرة، فإن تأثير صناديق الاستثمار المتداولة سيكون أكبر بالنسبة للبيتكوين مقارنة بالايثيريوم.

أوضح “خوان ليون”، محلل في “Bitwise”، أن معرفة المستثمرين المؤسسات بالبيتكوين أكثر عمقا من فهمهم للايثيريوم.

وأشار إلى أن هؤلاء المستثمرين يجدون صعوبة في تحديد مكانة للايثيريوم ضمن محافظهم الاستثمارية.

واقترح “ليون” أن يُنظر إلى البيتكوين كبديل للذهب والايثيريوم كأصل مخصص لأسهم التكنولوجيا عالية النمو.

“مات هوجان”، كبير مسؤولي الاستثمار في “Bitwise”، يعتبر أن هناك سببان يجعلان صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تؤثر بشكل أكبر على سعرها.

يرى “هوجان” أن البيتكوين ستحظى بالأولوية وتستقطب الاهتمام الأكبر في السوق.

يضيف “هوجان” أن فائدة البيتكوين كوسيلة لتخزين الثروة تتوافق بشكل أفضل مع ما تقدمه صناديق الاستثمار المتداولة بالفعل.

يُنظر إلى الايثيريوم كمنصة أكثر قابلية للبرمجة من البيتكوين، مما يمكّن الشبكة من استضافة تطبيقات متقدمة مثل منصات التداول اللامركزية وخدمات الإقراض.

يُشار إلى الايثيريوم غالبا بأنها النفط الرقمي الذي يغذي هذه الشبكة، حيث يُطلب التوفر على عملة الايثيريوم لتنفيذ المعاملات.

على الجانب الآخر، يرى “ليون” أن المستشارين الماليين بدأوا في إدراك مزايا الايثيريوم، وخاصة فيما يتعلق بالتخزين، ومنحها تدفقات نقدية شبيهة بأرباح الأسهم، وهو ما لا توفره البيتكوين.

كما أكد “ليون” أن الاهتمام المؤسساتي بالإيثيريوم من المتوقع أن ينمو على المدى الطويل، ويعتبر أن الهدوء الحالي المحيط بها مؤقت فقط.

جدير بالذكر أن شركة “Bitwise” تعد واحدة من بين حوالي 12 شركة مديرة للأصول، بما في ذلك شركات مثل “BlackRock” و”Fidelity”، الذين يسعون للحصول على صندوق استثمار متداول معتمد من قبل المنظمين في مجال البيتكوين.

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