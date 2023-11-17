كوين بيس تعتمد بروتوكول مدفوعات جديد لتسهيل التسويات بالعملات المشفرة بشكل فوري

أعلنت كوين بيس، التي تعد واحدة من أبرز منصات تداول العملات المشفرة، عن إطلاق بروتوكول دفع جديد مفتوح المصدر، في خطوة تهدف إلى إحداث ثورة في عمليات التسوية المالية.

هذا الإعلان، الذي صدر يوم الخميس 16 نوفمبر، يأتي كجزء من جهود كوين بيس لتعزيز تجربة التجارة عبر “Coinbase Commerce”.

الهدف من البروتوكول الجديد هو جعل المدفوعات الرقمية أسرع، أكثر فعالية من حيث التكلفة، ومتاحة على نطاق عالمي.

يعتمد هذا البروتوكول على إصدار سابق مفتوح المصدر من “Onchain Payment Protocol”، ما يعكس رؤية كوين بيس لتحويل عملية الدفع على الانترنت بطريقة مماثلة للتحول الذي أحدثته الانترنت في الوصول إلى المعلومات.

البروتوكول المحدث لـ “Coinbase Commerce” يعالج العديد من التحديات التي يواجهها التجار والمستهلكون، مثل التقلبات الكبيرة في قيمة العملات المشفرة والتعقيدات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة.

يُشار إلى أن آلاف التجار حول العالم يثقون بالفعل في “Coinbase Commerce” لمعالجة مليارات الدولارات من المدفوعات onchain.

يهدف هذا التحديث إلى تسهيل عملية قبول المدفوعات على مستوى عالمي لأي شخص يمتلك اتصال بالانترنت، موفرا تجربة أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام.

البروتوكول الجديد يعود بالفائدة على التجار والعملاء على حد سواء.

حيث يستفيد التجار من تبسيط المعاملات وتحقيق التكامل السهل، والرسوم المنخفضة، والتسوية الفورية للعديد من العملات المشفرة.

يتميز البروتوكول أيضا بإعداد سريع، ودعم لمختلف العملات عبر شبكات مختلفة مثل الايثيريوم و Base وPolygon، وتحويل تلقائي إلى USDC للمدفوعات لتجنب التقلبات.

بالنسبة للعملاء، يتيح البروتوكول الدفع باستخدام المحفظة والعملة المفضلة لديهم، ويضمن تأكيد الدفع الفوري من خلال التحقق من صحة المعاملة في الوقت الفعلي.

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