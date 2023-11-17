مكتب FBI يعتقل ثلاثة أشخاص لتورطهم في غسيل الأموال بالعملات الرقمية المشفرة

وفقا لإعلان من المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تم اتهام ثلاثة أشخاص بتهمة غسل أكثر من 10 مليون دولار من العملات المشفرة.

في حالة إثبات إدانتهم، يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عام.

وزارة العدل الأمريكية وجهت التهم إلى “تشونغ شي جاو”، “نايفنغ شو”، و”فاي جيانغ”.

صرح “جيمس سميث”، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن مثل هذه المخططات تضر بالمؤسسات المالية وتعقد الإبلاغ عن التحويلات المشبوهة.

تم القبض على هؤلاء الثلاثة من خلال عملية تعاون بين المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في أوكلاهوما سيتي وفرقة الجريمة المنظمة الآسيوية والأفريقية التابعة للمكتب.

يواجه كل متهم تهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي وسلكي، وغسل الأموال، وسرقة الهوية.

ستتولى القاضية الأمريكية “كولين مكماهون” محاكمة الثلاثة.

المخطط المزعوم يشمل تجنيد مواطنين أجانب من الصين وتايوان المقيمين في الولايات المتحدة لفتح حسابات مصرفية وتسليمها للمتهمين.

يُزعم أن المحتالين قاموا بإنشاء معاملات وادعاء أنها غير مصرح بها لدفع البنوك إلى إضافة الرصيد لحساباتهم، ومن ثم سحب الأموال نقدا أو استخدامها لشراء عملة مشفرة ونقلها إلى منصات تداول أجنبية.

قال المدعي العام الأمريكي “داميان ويليامز”:

يجب أن تكون هذه الاتهامات تحذير للمحتالين ومجرمي الإنترنت الذين يلجأون إلى العملات المشفرة لإخفاء هوياتهم.

وأكد على التزام الوكالات الشريكة بمحاسبة المجرمين على أفعالهم.

في السياق ذاته، تتخذ الهيئات التنظيمية الفيدرالية موقفا أكثر صرامة ضد صناعة العملات المشفرة، خاصة بعد انهيار FTX واعتقال “سام بانكمان فريد”.

في سبتمبر، دعم ائتلاف من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قانون “وارن” لمكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية، الذي يهدف إلى تطبيق اللوائح المصرفية التقليدية على شركات العملات المشفرة.

تأتي هذه الأحداث في أعقاب محاكمة “سام بانكمان فريد” وتهم احتيال وتآمر، بالإضافة إلى اتهام مؤسسي “SafeMoon” بجرائم مماثلة.

وفي تصريح سابق، قال السيناتور “وارن”:

تمكن العملات المشفرة الدول المارقة وأباطرة المخدرات وغيرهم من غسل المليارات من الأموال المسروقة والتهرب من العقوبات.

اقرأ أيضا:

كوين بيس تعتمد بروتوكول مدفوعات جديد لتسهيل التسويات بالعملات المشفرة بشكل فوري

صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تحمل أهمية أكبر مقارنة بالايثيريوم: التفاصيل هنا