لأمان أصولك الرقمية: إليك سبل الحماية في عالم العملات الرقمية المشفرة والبلوكشين

في عالم العملات المشفرة المتنامي، يعد أمان سلسلة الكتل (البلوكشين) عنصر أساسي لحماية الأصول الرقمية.

مع ارتفاع معدلات التهديدات الأمنية، بما في ذلك هجمات 51٪، Sybil، DDoS، ونقاط الضعف في العقود الذكية والبروتوكولات، تواجه منصات التداول المركزية تحديات كبيرة.

ففي عام 2022 وحده، تمت سرقة أكثر من 20 مليار دولار من منصات التداو.

لمواجهة هذه التحديات، يتطلب فن أمان البلوكشين استراتيجيات متعددة الأبعاد تشمل التشفير القوي، مبادئ البناء غير الموثوقة، التحقق من سيناريوهات الهجوم، التسامح مع الأخطاء، وإنشاء حوكمة فعالة.

من الضروري دمج أمان سلسلة الكتل في النسيج الأساسي للتكنولوجيا.

النهج المثالي لأمان سلسلة الكتل يجمع بين المفاتيح الخاصة، التخزين البارد، برامج مكافآت الأخطاء، التحقق الرسمي، والبنية المعيارية.

يمكن أن يكون التخزين الهجين للمحفظة، كما هو الحال في CoinEx، مثالا رائعا لهذا النهج، حيث يتم توازن الأمان والسيولة عبر استخدام المحافظ الساخنة والباردة.

تعتبر الاختبارات المستمرة، عمليات التدقيق، ومراجعة النظراء عناصر أساسية في الحفاظ على الأمان. على سبيل المثال، أعلنت SlowMist عن شراكة مع CoinEx لتعزيز الأمن وبناء دفاعات قوية، مع التركيز على تتبع غسيل الأموال وتتبع الأصول المسروقة.

لضمان أمان أصول المستخدمين، قامت منصات التداول مثل CoinEx وكوين بيس بتنفيذ إجراءات أمنية قوية.

تحتفظ كوين بيس بأنظمة دفتر الأستاذ الداخلية لتتبع أنشطة حسابات المستخدمين، بينما أطلقت CoinEx صندوق Shield، ممول بـ 10٪ من جميع رسوم التداول، لحماية أصول المستخدمين.

تتمتع تقنية البلوكشين، بخصائصها المتمثلة في الشفافية، التشفير، واللامركزية، كما أنها توفر أساس أمني قوي.

ومع ذلك، قد تظهر ثغرات أمنية نتيجة للتفاعلات المعقدة بين البروتوكولات، الأنظمة، والمستخدمين.

لهذا، تعتبر اليقظة المستمرة والممارسات الأمنية الاستباقية ضرورية لتحقيق أمان شامل.

لحماية العملات الرقمية المشفرة إليك بعض من هذه الخطوات الهامة:

تمكين المصادقة متعددة العوامل (2FA):

يوفر تنشيط المصادقة الثنائية (2FA) طبقة إضافية من أمان الحساب بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك. مع تمكين المصادقة الثنائية، يتطلب الوصول إلى حساباتك كلا من كلمة المرور الخاصة بك بالإضافة إلى رمز لمرة واحدة يتم إنشاؤه عشوائيا من تطبيق المصادقة أو الرسائل النصية القصيرة.

وهذا يقلل بشكل كبير من مخاطر الاستيلاء على الحساب، حتى لو تم اختراق كلمة المرور الخاصة بك.

تأكد من تمكين المصادقة الثنائية (2FA) على أي حسابات تبادل أو محافظ أو خدمات تشفير تستخدمها.

استخدم كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها:

إحدى أبسط خطوات الأمان هي استخدام كلمات مرور قوية وعشوائية تكون فريدة لكل نظام أساسي.

تجنب إعادة استخدام كلمات المرور عبر الحسابات. تتضمن كلمات المرور القوية مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز الخاصة.

يمكنك استخدام مدير كلمات المرور لإنشاء كلمات مرور آمنة وتخزينها بدلا من إنشائها بنفسك.

حافظ على أمان المفاتيح الخاصة وعبارات الاسترداد:

لا تشارك مطلق المفاتيح الخاصة أو عبارة الاسترداد مع أي شخص، لأنها تمنحك حق الوصول الكامل إلى أموالك.

قم بتخزينها في وضع عدم الاتصال كنسخة ورقية في مكان آمن لا يمكنك الوصول إليه سواك، أو على جهاز تخزين خارجي مشفر غير متصل بالإنترنت.

يمكن أن يؤدي حفظ العبارة الأولية أيضا إلى إبقاء المفاتيح في متناولك وحدك.

استخدم محفظة الأجهزة للتخزين البارد:

للحصول على أقصى قدر من الأمان، قم بتخزين الجزء الأكبر من مقتنيات العملات المشفرة الخاصة بك في محفظة الأجهزة مثل Trezor أو Ledger.

تحافظ محافظ الأجهزة على مفاتيحك الخاصة في وضع عدم الاتصال وتتصل لفترة وجيزة فقط للمعاملات.

حتى لو تم اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإن الكريبتو الخاص بك يظل محميا من السرقة.

يتم التغلب على الإزعاج الناتج عن الاتصال المحدود بالمزايا الأمنية القوية.

احترس من عمليات الاحتيال:

مع نمو مساحة العملات المشفرة، تتزايد أيضا محاولات الاحتيال التي تعدك بهدايا كاذبة أو عوائد عالية أو أساليب أخرى لإغرائك بالتخلي عن أموالك.

كن حذرا من أي عروض تبدو رائعة جدا لدرجة يصعب تصديقها.

لا ترسل العملات المشفرة إلى الآخرين إلا وفقا لتقديرك الخاص، وقم بفحص أي مشاريع جديدة بدقة قبل الاستثمار.

الروابط الرسمية لمنصة coinex على الشبكات الاجتماعية:

– الموقع الالكتروني الرسمي للمنصة:

http://www.coinex.com/

– فيسبوك:

https://www.facebook.com/coinexmenaofficial

– تليجرام:

https://t.me/CoinExGlobalArabic

– قناة الأخبار تليجرام:

https://t.me/CoinExArabicNews

– تويتر:

– انستجرام:

https://www.instagram.com/coinexmenaofficial/

– يوتيوب: