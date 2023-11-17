ارتفاع رسوم الغاز على شبكة بوليغون بنسبة 1000٪ وسط جنون التوكنات المستوحاة من بروتوكول أوردينال

تام شمس - الجمعة 17 نوفمبر 2023 11:16 صباحاً - ارتفعت رسوم الغاز على شبكة الطبقة الثانية من الإيثيريوم، بوليغون (MATIC)، بما يزيد عن 1000٪ لتصل إلى ذروتها عند 0.10 دولار، حيث غمر المستخدمون الشبكة بسكِّ توكنات (POLS) المستوحاة من بروتوكول أوردينال.

في منشورٍ بتاريخ 16 نوفمبر على منصة ’X‘ (تويتر سابقاً)، شارك مؤسس شبكة بوليغون، سانديب نايلوال، دهشتَه من نشاط المعاملات المرتفع على الشبكة، قائلاً إنَّ الارتفاع قد يكون بسبب إطلاق مجموعة جديدة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) القائمة على شبكة بوليغون.

يبدو أنَّ سبب الارتفاع في نشاط الشبكة والارتفاع المفاجئ في رسوم الغاز يأتي أساساً من الحماسة الشديدة لسكِّ توكن (POLS) الجديد.

وقد أظهرت بيانات (Dune Analytics) أنَّ الاندفاع في نشاط سكِّ توكن (POLS) تزامَن مع استخدام ما يزيد عن 102 مليون توكن (MATIC) — بقيمة 86 مليون دولار بالأسعار الحالية - في شكل رسوم غاز.

توكن POLS يتسبَّب في استخدام ما يزيد عن 86 مليون دولار من توكنات (MATIC) كرسوم غاز.

بُني توكن (POLS) على بروتوكولٍ يُطلق عليه اسم (PRC-20) ويعمل بشكل مشابه لمعيار توكن (BRC-20) المشتق من بيتكوين أوردينالز.

وفقاً لبيانات مزود بيانات آلة الإيثيريوم الافتراضية، EVM، سُكَّ 8.7٪ فقط من إجمالي المعروض من توكنات (POLS)، مع ما يزيد قليلاً عن 18100 مالك يمتلكون التوكن.

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في وقت النشر، عادت رسوم الغاز على شبكة بوليغون منذ ذلك الحين إلى المستويات النموذجية، حيث استقرت عند نحو 882 غوي (Gwei)؛ تحدِّدُ رسومُ الغاز مقدارَ جهد الحوسبة اللازم لإجراء معاملة على شبكة بلوك تشين معيَّنة، حيث إنَّ كل 1 غوي يساوي نحو 0.000000001 ماتك.

رسوم الغاز على شبكة بوليغون تعود إلى مستوياتٍ أعلى قليلاً من المتوسِّط. المصدر: Livdir

شهدت شبكة البيتكوين ارتفاعاً مشابهاً في النشاط، وإن كان لمدَّة أطول، في مايو من هذا العام بعد إصدار بروتوكول أوردينالز الذي سمح للمستخدمين بسك الرموز غير القابلة للاستبدال مباشرة على شبكة بلوك تشين البيتكوين.

أدت الحماسة الشديدة التي أعقبت ذلك للرموز غير القابلة للاستبدال العادية ورموز (BRC-20) إلى وصول رسوم شبكة البيتكوين إلى مستويات لم تصل إليها منذ أبريل 2021، ما يعدُّ تطوراً شهد المزيد من أصحاب التفكير التقليدي، مثل سامسون ماو وآدم باك، الذين وصفوا بروتوكول الرموز غير القابلة للاستبدال ومعيار التوكنات بأنَّهما مضيعة للوقت.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره