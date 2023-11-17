الطبيعة المُزدوجة للذكاء الاصطناعي تفرضُ تحدياتٍ جديدة على الأسواق المالية، وفقاً لمفوضة (CFTC)

تام شمس - الجمعة 17 نوفمبر 2023 02:21 مساءً - في خطابٍ أُلقي مؤخراً في مؤتمر الخدمات المالية لاتحاد المستهلكين الأمريكيين، شددّت مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، كريستي جولدسميث، على أهمية الانتباه للطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي (AI)، بصفته داعماً أساسياً للأسواق المالية ومصدراً مُحتملاً للمخاطر المُحيطة بها.

من خلال حديثها، أشادت "جولدسميث" بقدرة الذكاء الاصطناعي على التخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي ودعم وتعزيز قطاعاتٍ عدة، مثل القطاع الصحي الأمن السيبراني. وسلّطت "جولدسميث" الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستهلكين.

كما أوضحت المفوّضة الموقف الاستباقي التي تتخذه لجنة تداول السلع الآجلة بشأن الذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى الأعمال المشتركة للّجنة مع الكيانات المُسجلة، والتي تتعلق بكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والخطوات التي تتبعها الكيانات من اجل الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا المُستقبلية. وقالت "جولدسميث" إن لجنة تداول السلع الآجلة قد عقدت مؤخراً العديد من الاجتماعات عامة، والتي تضمنت عروضاً في مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض تتمحور حول وثيقة حقوق الذكاء الاصطناعي المقترحة، وأنشأت لجنةً فرعيةً للتعمق في التكنولوجيا الناشئة وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وقد أكدت "جولدسميث" على التزامها بدعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مُشددةً على أهمية تبني الشركات والكيانات لأدوات الذكاء الاصطناعي الشفافة والقائمة على البيانات غير المتحيزة، بهدف تقليل الأضرار المجتمعية المُحتملة، مثل التّحيز والمعلومات المضللة واضطرابات السوق المالية المحتملة. كما حذرت "جولدسميث" من التلاعب بالسوق والاحتيال والهجمات الإلكترونية المبنية على الذكاء الاصطناعي، مرددةً المخاوف التي أثارها رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "غاري جينسلر" حول مخاطر الاعتماد المفرط على عددٍ محدود من نماذج الذكاء الاصطناعي.

و دَعت المفوّضة إلى تعزيز قدرة السلطات التنظيمية على مراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، مشددةً على أهمية شفافية البيانات وجودتها وإدارة المخاطر المُحتملة للذكاء الاصطناعي، فبالنسبة لـ "جولدسميث" تُعد الحوكمة الرشيدة جانباً حاسماً في خطة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وخاصةً في المجالات التي تؤثر على الاستقرار المالي، مثل التداول الخوارزمي والمشورة الاستثمارية.

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وفي سياقٍ مُشابه، في 14 نوفمبر من هذا العام، أشارت الناشطة "Chelsea Manning"، من خلال حديثها في اليوم الختامي لقمة الويب السنوية في لشبونة، البرتغال، إلى الإقبال المتزايد الذي تشهده تقنية "التزييف العميق" (Deepfake)، مُشيرةً إلى المخاطر الكامنة في هذه التكنولوجيا، وفقاً لما نشره موقع Decrypt.

وفي هذا الصدد، قالت مانينغ:

"يُمكن للاستخدام المُتزايد لتقنية "التزييف العميق" في سبيل نشر المعلومات المُضللة، أن يزيد من الشكوك التي تراود الناس حول واقعهم الذي يعيشونه".

وأضافت مانينغ: "أعتقد أن واقعنا المحسوس الذي نعيشه الآن سوف يصطدم مع العالم الرقمي في نهاية المطاف".

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