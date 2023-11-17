أبو ظبي تمنح شركة حفظ الأصول الرقمية ’Liminal‘ موافقة مبدئية

تام شمس - الجمعة 17 نوفمبر 2023 02:21 مساءً - منحت سلطةُ تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) الموافقةَ المبدئيةَ (IPA) لمزود خدمات حفظ الأصول الرقمية والبنية التحتية للمحفظة، ’ليمينال‘ (Liminal)، حيث تتطلَّع الشركةُ إلى الحصول على تصريحٍ لتقديم الخدمات المالية.

ومن جهتها، قالت الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها إنَّ الموافقةَ الأولية، بالرغم من أنَّها ليست الترخيصَ الفعلي، فإنَّها بمنزلة "علامة فارقة مهمة" في رحلتها، مضيفةً أنَّها ستعمل على تلبية شروط الموافقة المبدئية قبل الحصول على ترخيص مزود الخدمات المالية (FSP).

تعليقاً على الموافقة المبدئية، أشار مانان فورا، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والعمليات التجارية في ليمينال، إلى مركز الويب 3 "المزدهر" في سوق أبو ظبي العالمي، المدعوم بلوائح واضحة وشاملة، كعاملٍ في اتخاذ أحدث خطوة للشركة، حيث قال:

"تمثِّل الموافقة المبدئية قفزةً كبيرة إلى الأمام في مهمتنا لتوفير خدمات الحفظ على المستوى المؤسسي لصناعة الأصول الرقمية... بعد إنشاء كيانٍ في أبو ظبي، فإنَّ خطوتنا التالية تتمثَّل في الحصول على ترخيص مزود الخدمات المالية، والعمل من كثب مع فريق سوق أبو ظبي العالمي لتوفير عملياتِ حفظٍ منظَّمة".

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منذ تقديم إطارٍ تنظيمي شامل في عام 2018، أصبحت عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر سوق أبو ظبي العالمي، وجهةً جاذبة لشركات البلوك تشين والعملات المشفرة العالمية التي تبحث عن ولايات قضائية ذات لوائح أكثر ودية.

ومن جانبه، قال أرفيند رامامورثي، رئيس تطوير السوق في سوق أبو ظبي العالمي، في بيانٍ صحفي: "بصفته مركزاً مالياً دولياً لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنَّ رؤية سوق أبو ظبي العالمي لتعزيز نظام بيئي مالي ديناميكي وموثوق به تُعطي الأولويةَ لدعم أعلى معايير الأمن والابتكار والامتثال التنظيمي".

كما أضاف أنَّ رؤية شركة ليمينال تتماشى مع أهداف المركز المالي لدفع نمو مساحة الأصول الرقمية في أبو ظبي.

والجدير بالذكر أنَّ شركة ليمينال تحمل رخصة مزود خدمة ائتمان أو شركة (TCSP) من سجل شركات هونغ كونغ.

وفي سياق مماثل، منحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أغسطس تصريحاً لتقديم الخدمات المالية لشركة الأصول الافتراضية (M2) لتزويد عملاء المؤسسات والتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمكانية الوصول إلى خدمات التداول متعددة الأطراف. كما حصلت شركتا العملات المشفرة ’رين‘ (Rain) و’بينانس‘ (Binance) على تصريحين تنظيميين مماثلين لإجراء أنشطة ترتبط بالأصول الافتراضية.

ومن جهة أخرى، ستوفِّرُ لوائحُ مؤسَّسات تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) تشغيلَ مؤسَّسات البلوك تشين وكيانات الويب 3 والمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) والمؤسَّسات التقليدية التي تتوسَّع في فضاء تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره