محامي ريبل يطلب التحقق من حقائق خطاب غاري غينسلر، ويصف إجراءات الهيئة التنظيمية بأنها "مشبوهة"

تام شمس - الجمعة 17 نوفمبر 2023 03:46 مساءً - بينما يؤكِّد غاري غينسلر تفويضَ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عبر الخطاب، ردَّ محامي ريبل، إلى جانب العديد من أعضاء مجتمع العملات المشفرة، منتقداً رئيسَ هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومجادلاً بأنَّ كلمات المفوض تتعارض مع أفعاله.

في 16 نوفمبر، شارك رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر، مقطعَ فيديو له وهو يلقي خطاباً في منتدى إنفاذ الأوراق المالية لعام 2023. في الخطاب، سلَّط رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الحالُّي الضوءَ على كلمات رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأول، جوزيف ب. كينيدي، قائلاً إنَّ الوكالة الحكومية يجب أن تكون "شريكة في الأعمال التجارية الصادقة والمدَّعين العامين الذين يفتقرون إلى الأمانة".

أثار المنشور على منصة ’X‘ (تويتر سابقاً) ردوداً من مختلف أعضاء مجتمع العملات المشفرة، بما في ذلك كبير المسؤولين القانونيين في ريبل، ستيوارت ألديروتي، الذي يشارك حالياً في معركة قانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات. وفقاً لألدروتي، يجب التحقُّق من صحة التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث "حكمَ غينسلر مسبقاً على العملات المشفرة، وقاضى الآخرين دون تحقيق".

كما سلَّط ألديروتي الضوء على أنَّه جرت مقاضاةُ ريبل، ولكنَّها "لم تُتَّهم أبداً بعدم الأمانة". كما وجَّه المديرُ التنفيذي لشركة ريبل بعضَ الاتهامات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وقال إنَّها تتعرَّض لانتقادات بسبب "سلوكها المشبوه"، مشيراً إلى أنَّها أصبحت "غير ذات صلة" دولياً.

بصرف النظر عن ألديروتي، استجاب العديدُ من أعضاء مجتمع العملات المشفرة أيضاً للفيديو الذي شاركه غينسلر. إذ ردَّ إريك فورهيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة التداول ’شيب شيفت‘ (ShapeShift)، على التغريدة، قائلاً إنَّ غينسلر

"شركتَه النزيهة" مرَّتين.

في الوقت نفسه، ردَّ أحد أفراد المجتمع أيضاً على ملاحظات غينسلر، قائلاً إنَّ ما نقلَه "كان الرؤية"، ولكن جادل مستخدم تويتر بأنَّ الوكالة

That was the vision, but like many other things, it evolved for the worse. The SEC is no longer an independent player in the game. It now simply facilitates the legitimization of a corrupt system. The SEC exists to present a facade of justice, acting as a pseudo-equitable…