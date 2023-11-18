سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تُجري تعديلاتِ هيكلية تماشياً مع تكثيف عملياتها

تام شمس - السبت 18 نوفمبر 2023 09:46 صباحاً - تعمل السلطة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، على إعادة الهيكلة في الوقت الذي تستعد فيه لدخول المرحلة التالية من "عملياتها السوقية الكاملة" في عام 2023.

في بيانٍ أُرسل إلى كوينتيليغراف، أعلنت (VARA) أن المستشار العالميّ الذي شغل عدة مناصب في برايس ووترهاوس كوبرز، ماثيو وايت، سيحلّ محل رئيسها التنفيذي الحالي، هينسون أورسر. كما أوضحت (VARA) أن أورسر سيُصبح مستشاراً عُقب استلام الرئيس التنفيذي الجديد منصبه.

عمل "أورسر" سابقاً كمصرفي في نومورا القابضة، كما قاد (VARA) أثناء اعتماد اللوائح التنظيمية لمساحة العملات المشفرة، والتي دخلت حيز التنفيذ في وقتٍ سابق من عام 2023، مباشرةً بعد انهيار FTX.

وتعليقاً في هذا الصدد، قالت (VARA) إن "أورسر" أنشأ "نظاماً تنظيمياً مُتخصصاً" أثناء قيادته لـ (VARA)، وبعد تسليم المنصب، سيظل يتعاون مع السلطة التنظيمية. كما كتبت (VARA) :"إن التزامه تجاه السلطى التنظيمية يتّسم بالثبات، إذ أنه سيظل إلى جانبنا بصفةٍ استشارية، مما يسلط الضوء على التعاون القوي بين الطرفين".

مقالات ذات صلة: سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تحثُّ الشركات على الترخيص بحلول 17 نوفمبر

يأتي التحول هذا في الوقت الذي تُشدّد فيه الإمارات العربية المتحدة قوانينها وتفرض غراماتٍ على مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين، وتماشياً مع إصدار العديد من الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة إرشاداتٍ مشتركة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، في الثامن من نوفمبر، والتي تضمنت عقوباتٍ مُختلفة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في الولاية القضائية دون التراخيص المناسبة.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإمارات العربية المتحدة للخروج من "القائمة الرمادية" لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، بعد أن تمت إضافتها إليها في عام 2022.

مقالات ذات صلة: سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية توضح كيفية تعاون المنظمين والسوق: نائب رئيس الهيئة التنظيمية

ترجمة ابراهيم جعفر

Translated by Ebrahem Jaafar