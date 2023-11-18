بنك الشعب الصيني يختبر الدفع باليوان الرقمي في هونغ كونغ

يتعاون بنك الشعب الصيني (PBOC) وسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) على تطوير واختبار تكامل الدفع الرقمي باليوان في أسواق هونغ كونغ.

وفقا لتقارير “جلوبال تايمز”، دخل الطرفان بالفعل المرحلة الثانية من التكامل، والتي تتضمن إدخال مزيد من البنوك في هونغ كونغ إلى النظام واستخدام نظام المدفوعات الأسرع لشحن محافظ اليوان الرقمية.

تعمل شركة “Octopus Cards Limited (OCL)”، وهي شركة ناشئة ذات انتشار واسع في هونغ كونغ، على تسهيل هذه العمليات باستكشاف سيناريوهات جديدة لتطبيق اليوان الرقمي، بهدف خدمة زوار البر الرئيسي لهونغ كونغ وسكانها، وفقا لما صرح به وزير الخدمات المالية والخزانة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (HKSAR)، “كريستوفر هوي تشينغ يو”.

يهدف تكامل العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني (CBDC) في اقتصاد هونغ كونغ إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي دولي، مدعوم بمبادرة الحزام والطريق لتعزيز الروابط التجارية الدولية.

يتزايد الطلب العالمي والصيني على المشاريع الاستثمارية وحلول الدفع عبر الحدود.

وفقا لـ “وانغ بنغ”، الباحث في أكاديمية بكين للعلوم الاجتماعية، فإن تطبيق اليوان الرقمي سيعزز كفاءة وتجربة المستخدم لخدمات الدفع عبر الحدود، ويجذب مزيدا من الشركات والمستثمرين الدوليين لاستخدام اليوان في المعاملات العابرة للحدود.

أعلنت الصين عن خطواتها نحو التعاون مع هونغ كونغ لدمج CBDC في المدفوعات المتبادلة.

خلال أسبوع التكنولوجيا المالية في هونغ كونغ، كشف “دي جانج”، نائب المدير العام لمعهد العملة الرقمية لبنك الشعب الصيني، عن خطط البنك لاستخدام اليوان الرقمي في تسوية معاملات السلع مثل الغاز الطبيعي والنفط والخدمات الأخرى بين هونغ كونغ والبر الرئيسي.

وأكد “دي” على أهمية اليوان الرقمي في تمكين الشركات من تجنب رسوم الدفع العالية عبر قنوات الدفع التقليدية لهذه التسويات.

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