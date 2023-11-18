خروج سام ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Openai: تأثر سعر العملة الرقمية WLD

في تطور مهم داخل Openai، المعروفة بتطوير Chatgpt، أعلنت الشركة يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، أن “سام ألتمان”، المدير التنفيذي للشركة، سيغادرها.

وقد تم تعيين “ميرا موراتي”، المديرة التنفيذية للقسم التقني، كرئيسة تنفيذية مؤقتة لقيادة شركة Openai خلال هذه الفترة الانتقالية.

تبرز الشركة في رسالتها امتنانها لمساهمات “ألتمان” الكبيرة في تأسيس ونمو الشركة، لكنها تلمح إلى فقدان الثقة في قيادته المستمرة.

أشار مجلس إدارة “Openai” إلى أن رحيل “ألتمان” يأتي بعد عملية مراجعة داخلية، حيث وجد أنه لم يكن دائما واضحا في تواصله مع المجلس، مما أعاق قدرته على أداء مسؤولياته.

بالإضافة إلى دوره في “Openai”، كان “ألتمان” لاعب مهم في مشروع العملات المشفرة “Worldcoin”، الذي يستخدم العملة الرقمية WLD.

عقب هذا الإعلان، شهدت عملة WLD انخفاضا بنسبة 13.5٪، مع تذبذب سعرها خلال 24 ساعة بين 1.89 دولار و2.25 دولار.

بعد هذا الانخفاض الحاد، استعادت WLD بعض خسائرها، حيث انخفضت الآن بنسبة 1٪ فقط مقابل الدولار.

حاليا، يتم تداول WLD بسعر 2 دولار للعملة.

في سوق العملات المشفرة الذي يضم أكثر من 10,000 عملة، تبلغ القيمة السوقية للعملة الرقمية WLD ما قيمته 219 مليون دولار، مما يضعها في المرتبة 171 عالميا.

كما شهدت العملة حجم تداول يبلغ 144 مليون دولار خلال 24 ساعة الماضية، مع كون التيثر (USDT) أكثر زوج التداول شيوعا.

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