كازاخستان تُطلق تجربة محدودة لعملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي (CBDC)

في خطوة مبتكرة، قامت كازاخستان بإدخال عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي (CBDC)، المعروفة باسم التنغي الرقمي، في نطاق تجريبي محدود مع مستخدمين فعليين، بدءا من 15 نوفمبر.

هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع بنوك الدرجة الثانية وعملائهم، مما يمثل تقدم ملموس في مسيرة الدولة نحو العملة الرقمية.

أجريت أول معاملة بيع بالتجزئة باستخدام التنغي الرقمي في كازاخستان من قبل “بينور زالينوف”، رئيس مجلس إدارة شركة الدفع الوطنية في كازاخستان (NPC)، مستخدما بطاقة خصم مرتبطة بحساب CBDC.

وهو ما يُمثل إنجاز تاريخي في مجال المعاملات الرقمية في البلاد.

كازاخستان تعاونت مع شركتي الدفع العملاقتين فيزا وماستركارد لدمج التنغي الرقمي مع بطاقات الدفع.

أعرب “زالينوف” عن طموحاته في مؤتمر اقتصادي أُقيم في “ألماتي”، مشيرا إلى التوسع المستقبلي للمنصة مع شركاء ومشاركين في السوق المالية، وتطوير خدمات مبتكرة أكثر.

يوفر التنغي الرقمي إمكانيات متنوعة لتطبيقات مثل العقود الذكية والخدمات المالية، ومعاملات الأصول الرقمية.

يُخطط البنك المركزي لتمكين المدفوعات دون اتصال بالإنترنت بحلول عام 2024 وتوسيع التجارة عبر الحدود بحلول عام 2025.

التنغي الرقمي مقرر أن يُطلق بالكامل بحلول نهاية عام 2025، متضمنا خدمات موسعة وتطبيقات متنوعة، مع زيادة مشاركة الأطراف المعنية في المنصة.

على الصعيد العالمي، تُظهر الأبحاث أن العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تصل إلى 213 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

وفقا لدراسة من “Juniper Research”، من المتوقع أن تُجرى 92٪ من المعاملات المالية بشكل رقمي بحلول عام 2030، مما يُعزز الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية عالميا.

في هذا السياق، يتم تطوير عملات رقمية للبنوك المركزية في البرازيل وأوروبا، بينما تعاون بنك جورجيا الوطني مع الريبل لمشروع Digital Lari (GEL) التجريبي، مما يؤكد على الزخم المتزايد لهذه الابتكارات في النظام المالي العالمي.

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