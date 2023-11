نائب رئيس 'ريبل' يؤكد على أهمية دور العملات الرقمية للبنك المركزي في كسر الحواجز المالية

تام شمس - الاثنين 20 نوفمبر 2023 08:16 صباحاً - أشار جيمس واليس، نائب رئيس شركة ريبل والمسؤول عن التعامل مع البنك المركزي والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs)، إلى الهام الذي تلعبه العملات الرقمية للبنك المركزي في تعزيزِ الشمول المالي العالمي، من خلال مقطع فيديو موجز.

وأوضح "واليس" أنّ مفهوم الشمول المالي يعني توسيع نطاق الخدمات المالية ليشمل الأفراد في جميع أنحاء العالم، وخاصة ذوي الدخل المنخفض الذين لا يملكون أيّ صلات مع المؤسسات المالية.

كما حدد "واليس" العوامل الرئيسية وراء الاستبعاد المالي، بما في ذلك انخفاض الدخل والافتقار إلى وجود العلاقات مع المؤسسات المالية، مما يؤدي إلى عدم وجود سجل ائتماني.

ففي المناطق التي تعاني من الاستبعاد المالي، غالباً ما تكون البنوك كيانات تجارية مدفوعة بمصالح المساهمين، الأمر الذي يطرح تحدياتٍ عدة أمام توفير الخدمات لأفراد ذوي الموارد المحدودة، حيث يصعب تحقيق الأرباح من هذه الفئة السكانية.

وإضافةً إلى ذلك، أكّد "واليس" أن العملات الرقمية للبنك المركزي توفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة، وذلك من خلال تمكين الخدمات المالية بتكلفة أقلّ بكثير من الطرق التقليدية.

كما قال "واليس" إن العملات الرقمية للبنك المركزي توفّرُ خيارات دفع مُبسطة وفرصاً لإنشاء الائتمان، من دون الحاجة إلى وجود أي روابط سابقة مع المؤسسات المالية، مما يُمكّن الأفراد من بناء تاريخهم الائتماني واكتساب القدرة على الاقتراض وتعزيز نمو أعمالهم.

وخلص "واليس" إلى أن العملات الرقمية للبنك المركزي تُمثّلُ ابتكارا تحويلياً يتصدّى للتّحديات العالمية في مجال الشمول المالي.

تعمل ريبل، بالشراكة مع أكثر من 20 بنكاً مركزياً على مستوى العالم، في مبادرات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، وقد تولّت الشركة دور الشريك التكنولوجي في المرحلة الثانية من مشروع "اللاري" الرقمي في جورجيا.

وعلاوةً على ذلك، تُشارك "ريبل" بنشاط في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية في بوتان، وبالاو، والجبل الأسود، وكولومبيا وهونغ كونغ.

