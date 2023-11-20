منصة Thorchain تتقدم للمرتبة الثالثة في ترتيب منصات التداول اللامركزية من حيث حجم التداول

حققت منصة Thorchain نمو ملحوظ في قطاع التمويل اللامركزي، حيث تُعد بمثابة بنية تحتية عابرة لشبكات البلوكشين، كما أنها تسهل عمليات التسوية عبر شبكات البلوكشين المتنوعة.

تتيح Thorchain للمستخدمين تبادل العملات الرقمية بين شبكات البلوكشين المتوافقة معها أو إيداعها للحصول على عوائد من خلال المقايضات.

طُورت Thorchain باستخدام Cosmos SDK، وهو إطار عمل يتيح بناء تطبيقات البلوكشين باستخدام لغة Golang.

وفقا لإحصائيات من موقع defillama.com، حققت Thorchain المرتبة الثالثة هذا الأسبوع بإجمالي حجم تداول بلغ 1.854 مليار دولار، ولا يتقدم عليها سوى Uniswap وPancakeswap، اللذين سجلا على التوالي 12.021 مليار دولار و2.974 مليار دولار.

بالنظر إلى الحجم الإجمالي، بلغت قيمة تداولات منصة Uniswap ما قيمته 1.767 تريليون دولار، وPancakeswap 626.52 مليار دولار، في حين سجلت Thorchain ما قيمته 12.426 مليار دولار.

شهدت Thorchain أكبر زيادة نسبية بين أول عشرة مؤشرات على أساس أسبوعي، بارتفاع قدره 144٪. وفي 24 ساعة الماضية، سجلت Uniswap وPancakeswap وThorchain أحجام تداول بقيمة 1.619 مليار دولار، و444.9 مليون دولار، و263.97 مليون دولار على التوالي.

تدعم Thorchain حاليا 17 زوج للتداول، مع تصدر زوج التداول BTC/RUNE في نهاية هذا الأسبوع.

تستخدم RUNE، في عمليات التسوية والحوكمة وربط العقد.

في 16 نوفمبر، أشار “إريك فورهيس”، مؤسس شركة “Shapeshift”، إلى ارتفاع حجم تداول البيتكوين في Thorchain.

ناقش “فورهيس”، المؤيد لـ Thorchain، هذا الأمر مرار وتكرار على منصة التواصل الاجتماعي X، معتبرا أن 2٪ من التداول الفوري العالمي للبيتكوين يتم الآن عبر Thorchain بدلا من الوسطاء والمنصات المركزية.

على الرغم من إنجازاتها، واجهت Thorchain بعض التحديات، بما في ذلك الجدل الناشئ عندما استخدم مخترق FTX شبكة Thorswap لنقل ملايين الدولارات.

أوقفت Thorswap عملياتها لفترة قصيرة في الأسبوع التالي للحادث، مدخلة تعديلات للحد من التجارة غير الشرعية.

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