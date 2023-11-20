هيئة SEC تحقق ثاني رقم قياسي من حيث التعويضات المالية في السنة المالية 2023

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في تقريرها السنوي أنها سجلت زيادة بنسبة 3% في الإجراءات التنفيذية خلال السنة المالية 2023 (FY2023)، مقارنة بالرقم السابق المسجل في السنة المالية 2022.

شملت هذه الإجراءات أفرادا بارزين في قطاع العملات الرقمية المشفرة، حيث تم توجيه اتهامات تتراوح بين الاحتيال وانتهاكات الأوراق المالية ضد عدة شركات ومديرين تنفيذيين في هذا المجال.

شهدت السنة المالية 2023 ارتفاع في الإجراءات القانونية ووصلت إلى 784 حالة، مقارنة بـ 760 حالة في السنة المالية 2022.

ونتيجة لهذه الإجراءات، تمكنت الهيئة من تأمين 4.949 مليار دولار كتعويضات مالية.

من هذا المبلغ، كان 3.4 مليار دولار عبارة عن فوائد تخلف عن السداد وفوائد أحكام مسبقة، في حين بلغت الغرامات المدنية 1.580 مليار دولار.

أشارت الهيئة إلى أن التعويضات المالية المطلوبة في السنة المالية 2023 تعد الثانية الأعلى في تاريخها، وذلك بعد تسجيل رقم قياسي بأكثر من 6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع مبلغ 930 مليون دولار على المستثمرين المتضررين، ما يجعلها السنة الثانية على التوالي التي توزع فيها الهيئة أكثر من 900 مليون دولار.

كما شهدت جوائز المبلغين عن المخالفات ارتفاعا، حيث تم منح 600 مليون دولار في عام واحد، مع تسجيل أكبر مكافأة فردية في تاريخ البرنامج بمبلغ 279 مليون دولار.

ومثلما أشرنا، أظهرت الهيئة موقفا حازما تجاه صناعة العملات المشفرة في السنة المالية 2023، حيث رفعت اتهامات ضد أفراد وكيانات بارزة في هذا القطاع، بتهم تتراوح من الاحتيال إلى انتهاكات الأوراق المالية.

تضمنت الحالات البارزة اتهامات ضد “سام بانكمان فريد” مؤسس منصة FTX ومديرين تنفيذيين آخرين في منصة التداول المنهارة، بالإضافة إلى “Terraform Labs” ومؤسسها “Do Kwon”.

كما وجهت الهيئة اتهامات لـ “ريتشارد هارت” وكياناته الثلاثة “Hex” و “PulseChain”، و”PulseX” بالاحتيال وبيع أوراق مالية غير مسجلة.

أثارت الهيئة جدلا باتهامها لكيانات كبرى مثل بينانس ورئيسها التنفيذي “Changpeng Zhao”، وكوين بيس، اللذين نفيا الاتهامات وسعيا لرفض الدعاوى المرفوعة ضدهما.

أشار التقرير أيضا إلى حالات الترويج غير القانوني للأوراق المالية في مجال العملات المشفرة من قبل مشاهير لم يكشفوا عن تلقيهم أموالا مقابل هذه العروض الترويجية، وشملت هذه الحالات تسويات مع “ني يو”، “ليندسي لوهان”، “جيك بول”، “أكون”، و”سولجا بوي”.

ومع ذلك، غاب عن التقرير الإشارة إلى الخسارة الأولية للهيئة في قضيتها ضد شركة ريبل، حيث قرر القاضي أن المبيعات الثانوية لـ XRP لا تشكل عرضا لعقود استثمار أو أوراق مالية.

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