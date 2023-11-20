تقرير: مستثمرو 'OpenAI' يطالبون بعودة 'سام ألتمان' كرئيسٍ تنفيذيٍّ للشركة

تام شمس - الاثنين 20 نوفمبر 2023 09:46 صباحاً - وردَ أنّ مجلس الإدارة في "OpenAI" يتلقّى العديد من الانتقادات من المستثمرين بشأن قراره بإقالة الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان.

وفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن بلومبرغ بتاريخ 19 نوفمبر، أفاد بعض الأشخاص المطّلعين على الأمر أن العديد من المستثمرين في شركة "OpenAI" المطوّرة لروبوت المحادثة "ChatGPT"، على اتصال بأكبر المساهمين في الشركة، مايكروسوفت، في محاولةٍ منهم لإعادة "ألتمان" إلى منصب الرئيس التنفيذي.

فقد أعلنت "OpenAI"، في السابع عشر من نوفمبر،عن إقالة "ألتمان" من منصب الرئيس التنفيذي، وتولّي كبيرة مسؤولي التكنولوجيا، ميرا موراتي، هذا المنصب.

وفي منشور مدوّنة، ادّعى المجلس أن التواصل مع "ألتمان" يفتقر إلى الوضوح والصدق، مما جعل من الصعب عليه فهم العمليات بشكلٍ كامل.

ونتيجةّ لذلك، يُقال إن ثرايف كابيتال، التي من المتوقع أن تقود عرض مناقصة لأسهم الموظفين، لم ترسل الأموال بعد للشركة، ومن المتوقع أن يؤثر رحيل ألتمان على مسار عملها، إذ أن "ثرايف" تُريد من مجلس الإدارة إعادة كل من ألتمان وجريج بروكمان - رئيس الشركة الذي غادر بعد فترة وجيزة من إقالة ألتمان من الشركة - إلى هيكل الشركة.

وتعليقاً في هذا الصدد، قال بروكمان في منشورٍ له على موقع إكس (تويتر سابقاً): "بناءً على أخبار اليوم، قدّمتُ استقالتي".

وبعد انتشار الأخبار، غادر ثلاثة من كبار المسؤولين في OpenAI، بما في ذلك جاكوب باتشوكي، مدير الأبحاث، والكسندر مادري، رئيس قسم الاستعداد، وسزيمون سيدور، كبير الباحثين.

وفي الوقت نفسه، تُشير التقارير إلى أن "ألتمان" على استعداد للعودة إلى الشركة، بشرط تنحّي مجلس الإدارة الحالي بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

كما ورد أن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، أعرب عن دعمه لأي قرار يتخذه ألتمان، بالنظر إلى أن قرار مجلس الإدارة كان مفاجأةً بالنسبة له أيضاً.

ومنذ إقالة ألتمان يوم الجمعة، تُشير التقارير الأخيرة إلى أن "ألتمان" يُطور مشروعاً جديداً ذو صلة بالذكاء الاصطناعي، وسينضم "بروكمان" إلى "ألتمان" في هذا المشروع.

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