خافيير ميلي صديق البيتكوين يفوز في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية

تام شمس - الاثنين 20 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - فاز الأرجنتيني خافيير ميلي، الصديق للبيتكوين (BTC)، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية للبلاد في 19 نوفمبر، متغلِّباً على خصمه سيرجيو ماسا.

مع فرز نحو 99٪ من الأصوات، فاز ميلي بما يزيد عن 55٪ من الأصوات بفارق نحو 3 ملايين صوت، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

وقد اتَّصل ماسا، وزير الاقتصاد في البلاد، بميلي لتهنئته على الفوز بعد فرز ما يزيد عن 90٪ من الأصوات — قبل الإعلان عن النتائج الرسمية الأولى. علماً بأنَّ ميلي سيتولَّى منصبَه في 10 ديسمبر.

مع فرز نحو 100٪ من الأصوات، تقدَّم ميلي بما يزيد عن 10 نقاط مئوية على ماسا. المصدر: بلومبيرغ

كانت أزمةُ التضخم طويلةُ الأمد في الأرجنتين موضوعاً ساخناً في الدولة الأمريكية الجنوبية، حيث سجَّل البيزو الأرجنتيني زيادة بنسبة 140٪ في التضخم السنوي في الأشهر الـ 12 الماضية.

ومن جانبه، كان ميلي صريحاً بشأن انتقاداته للبنك المركزي في البلاد، مشيراً إليه على أنَّه عمليةُ احتيال و"آليةٌ يخدعُ عبرها السياسيون الأشخاصَ الطيِّبينَ بضريبة تضخمية".

كما أنَّه أشار إلى البيتكوين على أنَّها حركةٌ نحو "إعادة الأموال إلى منشئها الأصلي، القطاع الخاص".

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ومع ذلك، لم يُشر إلى أيِّ نيةٍ لجعل البيتكوين عملة قانونية في البلاد.

يبدو أنَّ وجهات نظر ماسا حول المال والخدمات المصرفية وصناعة العملات المشفرة تتعارض مع آراء ميلي.

ففي أكتوبر، تعهَّد ماسا بإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) إذا انتُخب، وذلك "لحلِّ" أزمةِ التضخم طويلة الأمد في الأرجنتين.

لقد فاز ماسا بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية في أكتوبر، ولكن لم يكن ذلك كافياً للفوز بالرئاسة مباشرةً، ما أدَّى إلى جولة الإعادة النهائية.

قبل ذلك، فاز ميلي في الانتخابات التمهيدية للأرجنتين ضد ميسي ومرشحين آخرين في أغسطس.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره