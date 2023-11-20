من هي ميرا موراتي، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة أوبن إيه آي؟

تام شمس - الاثنين 20 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - تلقَّى عالَمَ التكنولوجيا صدمةً بعدما أطاح مجلسُ إدارة شركةِ (OpenAI) بالمؤسِّس سام ألتمان في 17 نوفمبر، حيث عيَّن المجلسُ ميرا موراتي رئيسةً تنفيذيةً مؤقَّتة.

منذ ذلك الحين، يواجه مجلس الإدارة انتقادات لاذعة من العملاء والمستثمرين الرئيسين في الشركات الناشئة. وفقًا لتقرير بلومبرغ، فإنَّ الجهودَ المبذولة لإعادة ألتمان إلى منصب الرئيس التنفيذي قد شملت بالفعل مايكروسوفت، أكبر المساهمين في (OpenAI).

تشغل موراتي الآن منصبَ الرئيس التنفيذي مؤقَّتاً، وتعمل في (OpenAI) منذ عام 2018. في ذلك الوقت، عملت الشركةُ مركزاً غير ربحي للبحوث، لكنَّها سرعان ما تحوَّلت إلى الشركة التي تقف وراء روبوت الدردشة العالمي (ChatGPT).

ميرا موراتي، الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة (OpenAI) والبالغة من العمر 34 عاماً. المصدر: OpenAI

قبل عملها في (OpenAI)، ورد أنَّ موراتي أمضت صيفاً محلِّلةً في ’غولدمان ساكس‘ (Goldman Sachs)، ثم شغلت مناصبَ في الهندسة في ’زودايك آيروسبيس‘ (Zodiac Aerospace) و’تسلا‘ (Tesla)، كما هو موضح في السيرة الذاتية لجدول أعمالها بناءً على ملفها الشخصي على ’ليكد إن‘ — ولكن للأسف لم يعد ذلك متاحاً.

حسبما ورد، عُيِّنت موراتي نائباً لرئيس قسم المنتجات والهندسة في شركة ’ألتراليب‘ (Ultraleap) في عام 2016. وفي (OpenAI)، انضمت إلى الشركة لتشغل منصب نائب الرئيس للذكاء الاصطناعي التطبيقي والشراكات، قبل أن تصل إلى منصب نائب الرئيس الأول للبحوث والمنتجات والشراكات، وأخيراً، إلى دورها رئيسةً تنفيذيةً للتكنولوجيا في عام 2022.

ولدت الرئيسة التنفيذية المؤقتة في ألبانيا، وحصلت على شهادة من كلية دارتموث، المؤسَّسة التابعة لاتحاد اللبلاب، في عام 2012. وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، فإنَّ موراتي "شخصيةُ منتجات"، وتعتقد أنَّه لا ينبغي أن يقتصر الذكاء الاصطناعي على المشروعات البحثية.

إذ إنَّها قالت في مقابلة مع مجلة تايم في وقت سابق من هذا العام: "من المهم أن نجلب أصواتاً مختلفة، مثل الفلاسفة وعلماء الاجتماع والفنانين والأشخاص من العلوم الإنسانية". وفقاً لموراتي، يجب تضمينُ المنظِّمينَ في هذه المجموعة من "الأصوات المختلفة":

"من المهم لشركة أوبن أيه آي وشركات مثل شركتنا أن تجلب هذا إلى الوعي العام بطريقة خاضعة للرقابة ومسؤولة. لكنَّنا مجموعة صغيرة من الناس، ونحتاج إلى كثيرٍ من المدخلات في هذا النظام وكثيرٍ من المدخلات التي تتجاوز التقنيات - بالتأكيد المنظمين والحكومات والجميع".

يُذكر أنَّها مسؤولةٌ عن تطوير وإدارة بعض أكثر مشروعات (OpenAI) ريادةً، بما في ذلك نموذج مولِّد الصور (DALL-3) وأداة التعرُّف على الكلام (Whisper) وأحدث إصدار من روبوت الدردشة (GPT-4) الخاص بالشركة.

توضِّح نظرةٌ على ملف موراتي الشخصي على منصة ’X‘ (تويتر سابقاً) مشاركتها في تطوير المنتجات في (OpenAI). والجدير بالذكر أنَّ الميزات الجديدة وتحديثات المنتجات تمثِّل الموضوعات الوحيدة التي تتحدَّث عنها على منصة التواصل الاجتماعي.

لكنَّها لم تتحدَّث علناً منذ آخر التطورات في شركة (OpenAI). علماً بأنَّه لم يعد لديها حساب على لينكد إن، وآخر منشورٍ لها على منصة ’X‘ يعود تاريخه إلى 6 نوفمبر، عندما أُصدر (ChatGPT Turbo).

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ترجمة البيان غره