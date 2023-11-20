إقالة 'سام ألتمان' من 'OpenAI' تتسبب باضطراب عملة 'وورلدكوين' بشكلٍ كبير

تام شمس - الاثنين 20 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - شهد التوكن المُميز الخاص بمشروع الهوية العالمية، الذي أطلقه سام ألتمان، والذي يتضمّن مسح شبكية عين المشاركين، اضطراباً كبيراً خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إقالة "ألتمان" من شركة "OpenAI". وأفادت التقارير أنهُ تجري الآن العديد من المحادثات لعودة "ألتمان" إلى الشركة قبل أن يتم استبداله بشكلٍ كامل.

في السادس عشر من نوفمبر، وصل التوكن (WLD) إلى أعلى مستوىً لها وبلغت قيمته 2.48$، قبل أن يبدأ بالهبوط المتسارع بعد أن تم الكشف عن إقالة "ألتمان" من قِبل "OpenAI" في وقتٍ مُتأخرٍ من 17 نوفمبر، مما أدى إلى وصول قيمة التوكن إلى أدنى مستوىً لها، حيث بلغت 1.84$ تقريباً، وفقاً للبيانات المأخوذة من CoinGecko.

وبعد ذلك، ارتد التوكن مرةً أخرى خلال 24 ساعة، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 12% لتصل إلى أعلى مستوىً لها خلال اليوم عند 2.54$ أثناء التداول الآسيوي صباح يوم الاثنين، قبل أن تنخفض مرةً أخرى إلى 2.30$ بعد أن تم استبدال "ألتمان" بالمؤسس المشارك لشركة تويتش، إيميت شير.

Seven-day WLD price. Source: CoinGecko

لتصل إلى أعلى مستوىً لها خلال اليوم عند 2.54$ أثناء التداول الآسيوي صباح يوم الاثنين، قبل أن تنخفض مرةً أخرى إلى 2.30$ بعد أن تم استبدال "ألتمان" بالمؤسس المشارك لشركة تويتش، إيميت شير.

سعر توكن (WLD) على مدى سبعة أيام . المصدر: CoinGecko

شارك "ألتمان" في تأسيس مشروع "وورلد كوين" الذي تم إطلاقه في يوليو، وفي حين أن المشروع منفصل عن OpenAI، إلا أن الارتداد الأولي لتوكن (WLD) جاء بفضل الجهود المبذولة من قبلِ مجموعةٍ من المدراء التنفيذيين والمستثمرين في OpenAI لإعادة "ألتمان" إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي.

تُعد "وورلدكوين" منصة هوياتٍ رقميةٍ تسعى لبناء هويةٍ عالمية ونظامٍ مالي عالمي، وذلك باستخدام تقنية مسح شبكية العين الّتي تُساعد على التأكد من الهوية بشكلٍ أفضل وسط انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقد أدى إطلاق "وورلد كوين" إلى استقطاب مجتمع العملات المشفرة الذي كان لديه بعض التساؤلات حول مركزيتها وخصوصيتها وأمانها.

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تجدر الإشارة إلى أن الأصول المُشفّرة المُرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تفوقت على مدار الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت القيمة السوقية لتلك الفئة من الأصول بنسبة 7.2٪ لتصل إلى 6.5 مليار دولار، وقد اشتملت التوكنات التي حققت مكاسباً من رقمين على التوكن (FET) الخاص بـ Fetch.ai و(AGIX) الخاص بـ SingularityNET و(AKT) العائد لـ Akash Network، وفقاً لـ CoinGecko.