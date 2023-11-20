مايكروسوفت توظف سام ألتمان وغريغ بروكمان بعد مغادرتهما أوبن إيه آي

تام شمس - الاثنين 20 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - نشر الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، منشوراً على منصة ’X‘ أشار فيه إلى أنَّ الشركة ستوظف الرئيس التنفيذي السابق لشركة (OpenAI)، سام ألتمان، والرئيس غريغ بروكمان.

في 20 نوفمبر،

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett… — Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023

أنَّه "متحمِّسٌ للغاية لمشاركة الأخبار التي تفيد بأنَّ سام ألتمان وغريغ بروكمان، إلى جانب الزملاء، سينضمان إلى مايكروسوفت لقيادة فريق بحث متقدم جديد في مجال الذكاء الاصطناعي".

كما ذكر في المنشور أنَّ الشركة ما تزال ملتزمة بشراكتها مع (OpenAI) وتتطلَّع إلى التعرُّف على رئيسها التنفيذي الجديد، إيميت شير، الذي حلَّ محلَّ ألتمان في 20 نوفمبر.

لقد أُخرج ألتمان من شركة (OpenAI) من قبل مجلس إدارتها في 17 نوفمبر بسبب زعم المجلس أنَّه "لم يكن صريحاً باستمرار في اتصالاته مع مجلس الإدارة"، وبعد ذلك تنحَّى بروكمان من منصبه في مجلس إدارة (OpenAI).

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تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القصة آخذةٌ في التطور، وسنضيف المزيدَ من المعلومات بمجرَّد توافُرِها.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره