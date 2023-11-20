’Atomic Wallet‘ تطلب رفض دعوى اختراق يتجاوز 100 مليون دولار رُفعت ضدها في الولايات المتحدة

تام شمس - الاثنين 20 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - طلبت الشركة المطوِّرة لمحفظة (Atomic Wallet) من محكمة في الولايات المتحدة رفضَ دعوى جماعية تطالب بتعويضات عن اختراق بقيمة 100 مليون دولار بحجَّة أنَّه كان ينبغي رفع الدعوى في إستونيا حيث يوجد مقرُّ الشركة.
في طلبِ رفضٍ مقدَّمٍ في 16 نوفمبر إلى محكمة مقاطعة كولورادو، جادلت الشركة الإستونية بأنَّه "ليس لديها علاقات مع الولايات المتحدة" وأنَّ اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بها تتطلَّب رفعَ جميع الدعاوى القضائية ضدَّها في بلدها الأم إستونيا.
جادلت أتوميك أيضاً بأنَّ مستخدماً واحداً فقط في كولورادو قد تأثَّر.
كما ادَّعت الشركة أنَّ 5500 من مستخدميها الذين يُزعم أنَّهم تأثَّروا وافقوا على شروط الخدمة الخاصَّة بها، والتي تتنصل صراحةً من المسؤولية عن الخسائر الناجمة عن السرقة، وتحدُّ من التعويضات إلى 50 دولاراً لكل مستخدم.
إلى جانب ذلك، قالت أتوميك إنَّ ادِّعاءات المدَّعين بالإهمال تفتقر أيضاً إلى الجدارة القانونية لأنَّه لم ينشأ واجبٌ قانونيٌّ أبداً حيث كان عليهم الحفاظ على أمن المحفظة وحمايتها من القرصنة.
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كما كتبت الشركة: "رفضت هذه المحكمة مراراً ادعاءاتٍ مماثلة لأنَّ كولورادو لا تعترف بمثل هذا الواجب".
فضلاً عن ذلك، أُسقطت مزاعمُ التحريف الاحتيالي من قبل مزود المحفظة الإستوني.
وقد أطلق المدَّعون الدعوى الجماعية في أغسطس، بعد شهرين من حدوث استغلال بقيمة 100 مليون دولار على المحفظة، حيث تأثَّر نحو 5500 مستخدم — مع إلقاء اللوم على المجموعات الكورية الشمالية والأوكرانية في الهجوم.
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Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره
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