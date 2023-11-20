’Kronos Research‘ توقف التداول وسط تحقيق في اختراق مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات

تام شمس - الاثنين 20 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - سَرق أحدُ المخترقين مبلغَ 25 مليون دولار من شركة التداول الكمي، ’كرونوس ريسيرتش‘ (Kronos Research)، بعد الوصول إلى مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات المخترقة.

في 19 نوفمبر،

In the interest of transparency

Around 4 hours ago, we experienced unauthorized access of some of our API keys. We paused all trading while we conduct an investigation. Potential losses are not a significant portion of our equity and we aim to resume trading as soon as possible. — Kronos Research 🟠 (@ResearchKronos) November 18, 2023

شركة كرونوس ريسيرتش أنَّ كياناً غير مصرَّح له وصل إلى بعض مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها. لذلك أوقفت الشركة خدمات التداول على المنصة، لكنَّها لم تُبلغ عن أيِّ خسائر في ذلك الوقت.

تابع محقق البلوك تشين (ZachXBT) الإعلانَ، ووجدَ أنَّه سُحب نحو 25 مليون دولار في المجموع إلى ستة عناوين فريدة لمحافظ العملات المشفرة. وفقاً للتحقيق، فإنَّ المعاملات الست — بقيمة 2,780 إيثيريوم (ETH ) و2,540 إيثيريوم و2,540 إيثيريوم و2,636 إيثيريوم و4.93 إيثيريوم و2,507.52 إيثيريوم، على التوالي — سُحبت من كرونوس إلى عناوين مختلفة يملكها المخترق.

مخترق كرونوس ريسيرتش يُرسل 25 مليون دولار مسروقة إلى عناوين مختلفة. المصدر: Etherscan

في حين أنَّ شركة كرونوس ريسيرتش قد أوقفت خدمات التداول إلى أجلٍ غير مُسمَّى حتى تتعقبَ التحقيقاتُ الداخلية الجانيَ الذي سرق ما يزيد عن 12800 إيثيريوم، تتوقَّع الشركة نتيجة إيجابية:

"الخسائر المحتمَلة لا تمثِّل جزءاً كبيراً من أسهمنا، ونهدف إلى استئناف التداول في أقرب وقت ممكن".

لم ترد شركة كرونوس ريسيرتش على الفور على طلب كوينتيليغراف للتعليق.

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إنَّ العددَ المتزايد لاختراقات العملات المشفرة يؤكِّد ضرورة إجراء المستثمرين للأبحاث المكثفة حول المشروعات التي يعتزمون الاستثمار فيها.

فقد كشفت شركة أمن البلوك تشين (CertiK) مؤخَّراً عن الربع الثالث من عام 2023 بوصفه الربع الأكثر "ضرراً" للعملات المشفرة.

عدد الحوادث والمبلغ المفقود في حوادث أمن الويب 3 في الربع الثالث من عام 2023. المصدر: CertiK

كانت عمليات استغلال المفاتيح الخاصة وحيل الخروج والتلاعب بقاعدة بيانات أوراكل التقنياتِ الأكثرَ انتشاراً المستخدمة لاختراق النظم الإيكولوجية للعملات المشفرة. مع العلم بأنَّ خسائر الأصول الرقمية في حوادث أمنية مختلفة في الربع الثالث من عام 2023 زادت عن 700 مليون دولار، متجاوزةً خسائر الربع الأول البالغة 320 مليون دولار وخسائر الربع الثاني البالغة 313 مليون دولار.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره