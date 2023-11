’Kronos Research‘ توقف التداول وسط تحقيق في اختراق مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات

تام شمس - الاثنين 20 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - سَرق أحدُ المخترقين مبلغَ 25 مليون دولار من شركة التداول الكمي، ’كرونوس ريسيرتش‘ (Kronos Research)، بعد الوصول إلى مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات المخترقة.

في 19 نوفمبر،

In the interest of transparency

Around 4 hours ago, we experienced unauthorized access of some of our API keys. We paused all trading while we conduct an investigation. Potential losses are not a significant portion of our equity and we aim to resume trading as soon as possible.