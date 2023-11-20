الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تقترب، لكن ثمة تحديات محتملة: الرئيس التنفيذي لشركة ’BitGo‘

تام شمس - الاثنين 20 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - أشار مايك بيلش، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة ’بت غو‘ (BitGo)، إلى أنَّ جميع المؤشِّرات تميلُ نحو نتيجةٍ إيجابية لصناديق الاستثمارات المتداولة في البورصة (ETF) للتداول الفوري للبيتكوين (BTC). ومع ذلك، شدَّد على أنَّ الرحلة المقبلة لن تكون خالية من التحديات.

في مع بلومبرغ في 16 نوفمبر، أوضح بيلش أنَّه بناءً على المناقشات بين الشركات التي تسعى للحصول على الموافقة على صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فإنَّ لديه وجهة نظر متفائلة بأنَّ الموافقة وشيكة.

ومع ذلك، أشار إلى أنَّ تحسين هيكل السوق أمرٌ لا بدَّ منه قبل أن تمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات الموافقة النهائية على إيٍّ من صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين:

"أعتقد أنَّه من المحتمل جداً أن تكون لدينا جولة أخرى من الرفض لصناديق الاستثمارات المتداولة قبل أن نتلقى الأخبار الإيجابية."

أكَّد بيلش موقفَ هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن فصل بورصات العملات المشفرة عن شركات الحفظ، مشدِّداً على ضرورة معالجة هذا الشرط قبل الموافقة.

علاوة على ذلك، أشار إلى سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة (FTX) المتوقفة الآن، مدَّعياً أنَّه كان يحاول جعل (FTX) عملية متعددة الأوجه:

"قبل 15 شهراً، شهدنا سام بانكمان فريد يسير في جميع أنحاء واشنطن العاصمة مؤيداً لنقاطه السبع الرئيسة من اللوائح. فقد قال أساساً: دعوني أتولى كل هذه الوظائف؛ سيكون الأمر رائعاً، وسيكون فعالاً".

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يأتي هذا بعد تقاريرَ تشير إلى أنَّ الإثارة المحيطة بالموافقة المحتملة على صناديق الاستثمارات المتداولة في البورصة للتداول الفوري للبيتكوين أدَّت إلى ارتفاعٍ كبير في الرسوم على شبكة بلوك تشين البيتكوين في الآونة الأخيرة.

ففي 16 نوفمبر، ارتفعت الرسوم المدفوعة على شبكة بلوك تشين البيتكوين إلى 11.6 مليون دولار، ما يمثِّل زيادةً بنسبة 746٪ في متوسِّط رسوم المعاملات مقارنةً بعام 2022.

وفقاً لتحليل السوق الذي أجرته كوينتيليغراف، فإنَّ البيتكوين تحافظ على ثباتها بالقرب من أعلى مستوياتها في 18 شهراً، متجاوزةً نطاقَ تداول السوق الهابطة.

ثمَّة حالياً 12 شركة لإدارة الأصول تنتظر سماعَ نتائج طلبات الموافقة على صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين. وفقاً لمحلِّل بلومبرغ، جيمس سيفارت، ثمَّة فرصة بنسبة 90٪ للحصول على الموافقات بحلول 10 يناير 2024.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره